0553 313 94 23

Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline yönelik saldırı

Saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:28
Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline yönelik saldırı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız ve kurum personelinin bulunduğu otomobile düzenlenen saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tekyıldız ve beraberindeki personele mesai çıkışı düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Saldırının hemen ardından kolluk kuvvetlerince gerekli müdahalenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığımızca konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıstan ikisi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yüklendikleri kamu görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olan personelimizin maruz kaldığı şiddet kabul edilemez.

Olayla ilgili adli soruşturma etkin şekilde devam ediyor."

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, iki şube müdürü ve bir personelin bulunduğu otomobil, dün Akçakale Belediyesi yakınlarında bir grubun saldırısına uğramıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:28
  1. Akçakale
  2. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız
  3. saldırı
  4. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane mescidine çirkin saldırı
    1. 'Medeniyetin beşiği' ülkede hastane..
    2. Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu
    3. G.Saray'ın eski yıldızı Welsey..
    4. İstanbul’daki kayısı festivali başladı
    5. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad..
    6. Heybeliada'da orman yangını! Ekipler..
    7. SBSGGM’den yumurta uyarısı
    8. Şile’de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir..
    9. Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik..
    10. CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne..
    11. Trump İsrail yardakçılığına devam..
    12. Siirt’te yılanın ısırdığı adam tedavi..
    13. Dr. Tuğrul Tunca’dan Minik Dostlar..
    14. Tosya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
    15. Burundi 2020’de seçime gidiyor
    16. Fatsa’da sporcular sezonu açtı
    17. İlçe milli eğitim müdürüne saldırıda 2..
    18. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    19. Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve..
    20. Demir: “Herkes elini taşın altına..
    21. Heybeliada’da çıkan yangına..
    22. Kardeşleri ayıran kaza
    23. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı..
    24. Uluslararası ilişkiler uzmanı, adını..
    25. Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
    26. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı..
    27. Kemalist yazarı terleten soru! "69..
    28. Selimiye’nin gölgesinde ‘kırmızı dipli..
    29. Widodo ve Erdoğan'ın G20'deki görüşmesi
    30. Bozcaada’da ölümle sonuçlanan kavganın..
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı