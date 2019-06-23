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Akçakale Eğitim-Bir-Sen " ilçede eğitim çalıştayı düzenledi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Eğitim Bir-Sen temsilciliği 22-23 Haziran tarihleri arasında " Akçakale’de eğitim sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı" düzenledi.

23 Haziran 2019 Pazar 18:33
Akçakale Eğitim-Bir-Sen " ilçede eğitim çalıştayı düzenledi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Eğitim Bir-Sen temsilciliği 22-23 Haziran tarihleri arasında " Akçakale’de eğitim sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı" düzenledi. İlçede ilk kez eğitim konusunda bir çalıştay ilk kez düzenlendi.


Eğitim çalıştayıbirinci günde ilçede görev yapan öğretmenlerle ,Eğitim Bir-Sen toplantı salonunda yapıldı.Bu toplantıda,öğretmenler ilçede karşılaştıkları sorunları,öğrenci ve velilerden bekledikleri sorunlar üzerinde durarak çözüm aramaya çalıştılar. Özelikle idari, yönetim konusunda gerekli liyakat ve ehliyetin dikkate alınması,öğretmenlerin ilçede daha fazla vakit geçirebileceği sosyal alanların hizmete geçmesi konusunda dilek ve temennilerini dile getirdiler.


Eğitim çalıştayının ikinci gününde, ilçede duyarlı veli ve STK temsilcileri ile yapıldı. Veli ve STK temsilcileri, özellikle eğitim kalitesinin gittikçe düştüğü ve öğretmenlerin öğrencileri yetiştirmede gereken hassasiyeti göstermediklerini dile getirdiler. Öğretmenlerin eğitimde başarı göstermek için mutlaka ev ziyaretleri yapmaları gerektiği, bölgenin bu konuda misafirperver olduğu dile getirerek, eğitimcilerden ev ziyaretlerine ağırlık vermeleri gerektiği hususunda fikir beyan ettiler.Akçakale Eğitim Bir-Sen eğitim çalıştayına katılan veli ve STK temsilcilerine katılım belgesi verdi. Veliler, Eğitim çalıştayı düzenleyen Öğretmen ve yetkililere teşekkür ederek, bu çalıştayın eğitim ve öğretim için güzel bir girişim olduğunu dile getirdi.


Akçakale Eğitim Bir-Sel ilçe temsilcisi Ahmet Yılmaz, katılımcılara teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu, "İlçemizde yaklaşık olarak 50 bin öğrencimiz mevcuttur.Bizim bütün çabamız 50 bin yüzde beşini kurtarabilmektir,Buda 15 bin öğrenciye tekabül etmektedir.Ancak 50 bin öğrenciden neredeyse hiç bir netice alamıyoruz ve nesil elden kayıp gitmektedir. Eğitim Bir -Sen olarak bu sorunun çözümü için tarafları bir araya getirerek buna bir çözüm getirmek gerektiği kanaati taşımaktayız.Bu sebeple bu çalıştayı düzenlemiş olduk.Bu çalıştayınamacı, Akçakale’de eğitim sorunları ve buna yönelik çözüm önerilerin hazırlanması ile ilçemizin eğitim- öğretim kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmalarda kullanılmak, ilgili taraflara düşen görevlerin hatırlatılması ve proje sunulması, velilerin ve eğitimcilerin gördüğü eksiklerin tespit edilmesi, bunların giderilmesi ile kamu kurumları ve sivil örgütlerine düşen görevlerin hatırlatılmasıdır.Bu çalıştay sonucunda hazırlanacak rapor kamuoyuna sunulacaktır" açıklamalarına yer verdi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:33
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