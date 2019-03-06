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Akçadağlılardan Erdoğan’ın mitingine büyük ilgi

Akçadağ ilçesinden 300 araçlık konvoyla Malatya’ya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine katıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:37
Akçadağlılardan Erdoğan’ın mitingine büyük ilgi

Akçadağ ilçesinden 300 araçlık konvoyla Malatya’ya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine katıldı.


AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ile birlikte Akçadağ ilçesinden 300 araçlık konvoy ile birlikte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’daki mitingine katıldı.


Başkan Adayı Kırteke, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere 300 araçlık konvoyumuzla Malatya’ya geldik. Dünya lideri, mazlumların liderine destek vermek ve moral vermek üzere miting alanındayız. Akçadağlı hemşehrilerime bizleri yalnız bırakmadılar. Akçadağ ilçesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:37
  1. doğa

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