Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) ilk toplantısını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak kurulan Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan,Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile ilçedefaaliyet gösteren bazı STK ve oda başkanlarınında katılımları ile ilk toplantısını yaptı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan,Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş,Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Leventoğlu ile diğer katılımcıların birer konuşma yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, derneğin yol haritası hakkındafikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından katılımcılara tek tek teşekkür eden Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Leventoğlu, tek hedeflerinin Akçadağ’a ve Akçadağlıya hizmet etmek olduğunu söyledi.

Leventoğlu başkanlığındaki derneğin asıl yönetim kurulu üyeleri, Ali Aladağ,Birol Çirkin,Deniz Şahin,Emrah İnce,Erdal Üstün,Hasan Eryılmaz ve Mehmet Algan’dan oluşuyor.