Akçadağ’da elektrik akımına kapılan genç öldü Malatya’nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.



Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçadağ D-300 Kayseri-Malatya karayolu 25’inci kilometresindefaaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Ömer Güngör (23) iş yerinin duvarlarında temizlik yaparken elinde bulunan temizlik aletinin elektrik tellerine çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güngör’ün cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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