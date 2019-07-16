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Akçadağ ve Arapgir’de 15 Temmuz Etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Malatya’nın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:59
Akçadağ ve Arapgir’de 15 Temmuz Etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Malatya’nın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Arapgir’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yılında hükümet meydanı önünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü ile başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, okunan kuranı kerim tilavetiyle devam etti. Programda 15 temmuzda yaşanan olayların anlatıldığı sunumlar gösterilirken, daha sonra 15 Temmuz şehitleri anısına Arapgir kapalı yüzme havuzunda düzenlenen yüzme yarışında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ardından protokol konuşmaları yapıldı. Programda konuşma yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 15 Temmuzda gelişen olaylar karşısında milletin duruşunu ve demokrasinin ülkemiz için ne denli önemli olduğunu anlattı. Cömertoğlu konuşmasının sonunda başta 15 temmuzda olmak üzere vatanı ve dini uğruna şehadete edenlere Allahtan rahmet dileyerek, gazilere ve yakınlarına sabır ve şifa dileklerinde bulundu.


Daha sonra 30 Kuş şiir dinletisi yapılarak program sona erdirildi.


Programa Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, protokol üyeleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


15 Temmuz Şehitleri Anma,Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Akçadağ’da program düzenlendi.


Akçadağ’da yapılan programlarda ilk olarak Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, STK temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulundu.


Program kapsamında Akçadağ Belediyesi Başpınar Sosyal Tesislerinde de birtakım etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri Anma,Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan sinevizyon gösteriminin sonrasında Akçadağ Müftülüğü tarafından hazırlanan ve Kuran Kursu öğrencilerin hazırladığı sunumun ardından Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ve Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın konuşmaları sonrasında programa katılan vatandaşlara Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan aşure ikramı yapıldı.


Akçadağ Belediyesi Başpınar Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Akçadağ Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Akçadağ STK başkanları ve üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:59
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