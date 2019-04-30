Akçadağ heyetinden Gürkan’a ziyaret

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş beraberlerindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette kısa bir konuşma yaparak Başkan Gürkan’a Akçadağ’ın sorunlarını kapsayan bir dosya sunanAkçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Akçadağlıların Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a her daim destek olacağını belirterek, Akçadağlıların başkan Gürkan’a ayrı bir muhabbetinin olduğunu söyledi.

Başkan Gürkan’a hayırlı olsun dileklerini paylaşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise, Akçadağ’ın öncelikli olarak çözülmesi gereken sorunlarla ilgili başkan Gürkan’a kapsamlı bilgiler aktararak sorunların çözümü için destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Ramazan ayı sonrasında Akçadağ ilçesini ziyaret ederek Mahalle muhtarları ile toplantı gerçekleştireceğini ve Akçadağ’ın sorunlarının çözümü için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

Yapılan konuşmalarından ardından günün anısına Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş tarafından Başkan Gürkan’a Türk bayrağı ile Akçadağ’ın tarihini anlatan bir kitap hediye edildi.