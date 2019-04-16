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Seçim 2019 Sayfası

Akçadağ Belediyesinde ilk meclis toplantısı

Akçadağ Belediye Meclisi, Başkan Ali Kazgan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

16 Nisan 2019 Salı 19:04
Akçadağ Belediyesinde ilk meclis toplantısı

Akçadağ Belediye Meclisi, Başkan Ali Kazgan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.


31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Akçadağ Belediye Meclisi, ilk toplantısını Akçadağ Belediye Binası’nda bulunan meclis salonunda gerçekleştirdi. Meclis toplantısına AK Parti, CHP ve Büyük Birlik Partisi’nden yeni seçilen meclis üyeleri katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Geçirdiğimiz 5 yıl içerisinde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Akçadağ’da hem altyapı hem de üst yapıyı hemen hemen bitirdik. Bunun içerisine doğalgaz ve katı atık istasyonunu da ekleyebiliriz. Akçadağ’ın eksiği ve ihtiyacını biliyoruz. İlçemizi kent merkezine dönüştürmek için hep birlikte hizmet edeceğiz. Farklı partilerden arkadaşlarımız var. Burada Akçadağ’ın menfaatine ne varsa oy birliğiyle kararlar alacağımızı düşünüyorum. Biz kanunsuz iş geçirdiğimiz dönem içerisinde yapmadık ve bundan sonraki dönemde de kanunsuz iş yapmayacağımıza emin olabilirsiniz. Bu anlamda geçirdiğimiz dönem içerisinde yaptıklarımızın sonucunda halkımız tekrardan takdir ettik ve yeni dönemde de bizlere görev verdiler.Çocuklarımızın, gençlerimizin ve Akçadağlı hemşehrilerimizin sorumluluğu bizde. Kimse bize zorla bu görevi vermedi. Bizler ve sizler bu göreve talip olduk ki bunun neticesinde halkımızda bizi bu göreve getirdi. Bu düşüncelerle önümüzdeki 5 yıl içerisinde alacağımız kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Daha sonra gizli oylama ile yapılan seçimde Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Mehmet Mustafa Evin seçilirken, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine ise Mehmet Ali Turan seçildi.2 asıl, 2 Yedek Meclis Katip Üyeliğini belirleyen gizli oylama neticesinde asıl üyeliğe Hamdi Koca ve Celal Artan seçilirken, yedek üyeliğe ise Hasan Ulutaş ve Murat Turcan seçildi. Encümen Üyeliğine ise Hamdi Özcan ve Arif Özcan Günay seçildi.


İhtisas Komisyon Üyelikleri de şu isimlerden oluştu:


İmar Komisyonu: Hasan Ulutaş, Celal Artan, Mustafa Evin, Murat Turcan, Bülent Cömert


Plan ve Bütçe Komisyonu: Bekir Şeker, Mehmet Korkmaz, Hamdi Koca, Murat Turcan, Mustafa Kaplan


Eğitim - Kültür - Gençlik ve Spor Komisyonu: Hasan Ulutaş, Celal Artan, Murat Turcan, Bekir Şeker, İbrahim Fehmi Kütan


Ulaşım Komisyonu: Hamdi Koca, Bekir Şeker, Mustafa Evin, Mehmet Ali Turan, Cengiz Öcal


Çevre ve Sağlık Komisyonu: Celal Artan, Arif Özcan Günay, Murat Turcan, Mehmet Korkmaz, Cengiz Öcal


Malatya Belediyeler Birliği; Mustafa Evin, Arif Özcan Günay


Sağlıklı Kentler Birliği;Hasan Ulutaş


Tarihi Kentler Birliği: Bekir Şeker, Mustafa Turhan


Akçadağ Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclis Toplantısında okunarak yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:04
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