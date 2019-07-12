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Akçaabat’ta yaz aylarında artan trafik ve otopark sorununa çözüm bulundu ama...

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu nedeniyle trafik ve otopark sorunu belediye tarafından okul bahçeleri otopark haline getirilerek çözülmeye çalışılıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:21
Akçaabat’ta yaz aylarında artan trafik ve otopark sorununa çözüm bulundu ama...

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu nedeniyle trafik ve otopark sorunu belediye tarafından okul bahçeleri otopark haline getirilerek çözülmeye çalışılıyor.


İlçede yaşanan sorun nedeniyleAkçaabat Belediyesi ve Akçaabat Kaymakamlığı işbirliğinde alınan karar doğrultusundailçe merkezde bulunan okulların bahçeleri okullar açılıncaya kadar otopark olarak kullanılabilecek.


Ücretli otopark olarak vatandaşlara hizmet verecek olan okul bahçelerinden elde edilen gelirler ise okulların Okul Aile Birlikleri’ne bağışlanacak. Bu uygulamayla birlikte, hem yaz aylarındaki yoğunluk sebebiyle yaşanan otopark sıkıntısına çözüm bulunuyor hem de okullara katkı sağlanıyor.


Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede özellikle yaz aylarında trafik sorunu yaşandığına belirterek "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfus sayımız neredeyse iki kat arttı. Bu artış sadece nüfus yoğunluğumuz değil, şehrimizin araç yoğunluğunu da arttırıyor. Dolayısıyla özellikle yaz sezonunda uzun trafik kuyrukları oluşuyor. Bunun farkındayız. Trafik sorununu çözmek için Büyükşehir Belediyemizle istişare halindeyiz. Trafiği rahatlatmamız önceliklerimiz arasındandır. Bunun yanında özelikle yaz aylarında vatandaşlarımızın veya ilçemize gelen turistlerin otopark sorunu yaşamaması için Kaymakamlığımızla koordineli şekilde, şehir merkezinde bulunan okulların bahçelerini otopark olarak değerlendirmeye karar verdik. Bu alanlarda otopark ücretli fakat geliri okul aile birliğine kalmaktadır. Bu şekilde hem yaz sezonunda yaşanan otopark sorununabiraz olsun çözüm sağlanırken diğer taraftan da okul aile birliklerimize destek sağlanmış oluyor” dedi.


Okul bahçelerinde araçların azlığına dikkat çeken Ekim, “Geçen gün bahsedilen otopark yerlerini gelme fırsatı buldum. Gördüm ki otoparklarımız bomboş. Örneğin bir okulun bahçesi 60-70 araç kapasiteli. Fakat 5-6 araç orayı kullanıyor. Bizler yöneticiler olarak vatandaşlarımızın sorununa çözüm bulmaya çalışırken bu manzarayla karşılaşmak üzücü bir durum. Halkımızdan ricamız bizlere yardımcı olmalarıdır. Lütfen yaz ayının bunaltıcı sıcaklarında, trafik yoğunluğu yaşadığımız bu günlerde, yaz sezonunda otopark olarak değerlendirilen okul bahçelerini kullanınız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:21
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