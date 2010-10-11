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Akbulut: Seçim sonrası yine iktidarız

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ziyaeddin Akbulut, “AK Parti önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden tek başına iktidar olacaktır” dedi

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Akbulut: Seçim sonrası yine iktidarız

AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı Kadın Kolları, partiye yeni katılan kadın üyelere rozet takma töreni düzenledi. Çorlu İlçe Başkanlığı binasında yapılan törende, referandum süresince ve sonrasında AK Parti’ye katılan 200 kadın üyeye rozet takıldı. Komisyon Başkanı Akbulut, törende yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 8 yılda çok büyük hizmetlere imza attığını belirtti. 8 yıldır Türkiye’de çok şeyin değiştiğini bildiren Akbulut, en son yapılan halkoylamasında Anayasa’nın 26 maddesinin değiştirildiğini ifade etti. AK Parti’nin girdiği bütün seçimleri kazandığını ve halkın güvenoyunu aldığını belirten Akbulut, son halkoylamasında da halkın Anayasa’daki değişiklikleri onayladığını söyledi. Akbulut, “AK Parti, girdiği yerel ve genel 4 seçim ile yapılan 2 halkoylamasını başarıyla kazanarak bu yarışlardan galip ayrıldı. Türkiye genelinde çok büyük çalışmalara imza atarak hep ilkleri gerçekleştirdik. Bizim insanımız, her şeyin en iyisini hak ediyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:04
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