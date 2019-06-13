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AKBB yine Tütüncü dedi

Akdeniz Belediyeler Birliği’nin(AKBB) Olağan Meclis Toplantısı Porto Bello Hotel’de yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:09
AKBB yine Tütüncü dedi

Akdeniz Belediyeler Birliği’nin(AKBB) Olağan Meclis Toplantısı Porto Bello Hotel’de yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı olağan meclis toplantısında birlik üyesi belediyelerin başkanları ve AKBB Genel Kurul Üyesi Belediye Meclis Üyeleri oy kullandı.Tek aday olarak seçime giden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, oylamanın kapılı olarak yapıldığı seçimde 156 oy alarak yeniden Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlık koltuğuna oturdu. AKBB meclisinin teveccühüyle tekrarbaşkanlık görevine seçildiğini belirten Kepez Belediyesi ve AKBB Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, “Beni üçüncü kez başkanlık görevi ile onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim.” dedi. Tütüncü, “Geçtiğimiz 5 yılda birlik çatısı altında en önem verdiğimiz husus birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz oldu. Özellikleburada siyasi parti gözetmeksizin bir kardeşlik hukuku kurmaya, birliğin ruhuna uygun davranmaya son derece özen gösterdik.” diye konuştu.



AKBB’ye kurumsal zemin


Yapılan çalışmaların hep arka planında da bu bakış açısının güzellikleri olduğuna dikkati çeken Tütüncü,” Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu dönemde de belediyeler birliğimizi güçlendirmeye, belediyeler birliğimizi geleceğe daha kuvvetli bir şekilde taşımaya devam edeceğiz. Belediyeler birliği çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde belediyecilik hizmetlerine yeni bakış açıları kazandıracağız. Hemşehrilerimize de daha güzel bir kamu hizmeti üretebilmenin arayışı içinde olurken, aynı zamanda güzel bir dostluk hukukunu da burada kurmuş olacağız. İnşallah önümüzdeki dönem geçen dönemde yapmış olduğumuz çalışmaların kurumsal bir zemine oturduğu, Akdeniz Belediyeler Birliğinin çıtasının daha da yükseğe taşındığı bir dönem olacak. Birlikte beraberce bu süreci idare etmeyi temenni ediyoruz. ” dedi. Başkan Tütüncü’nün teşekkür konuşmasının ardından AKBB Meclisi birinci ve ikinci başkan vekili , divan kurulu, encümen üyeleri, çevre komisyonu, plan ve bütçe komisyonu ile turizm komisyonu üyeleri seçimine geçildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:09
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