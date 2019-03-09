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Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı helal etmiyorum!

Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın dün defnedilen babası gazeteci Ertuğrul Akbay'ın kendisinin tazminat hakkını vermediğini iddia eden eski Yazıişleri Müdürü İsmail Pehlivan, "Benim 10 yıllık tazminat hakkımı vermeyerek haram yemiştir. 7 Mart günü ölen Ertuğrul Akbay'a hakkımı helal etmiyorum" açıklamasında bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 19:25
Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı helal etmiyorum!

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası olan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, İstanbul'da dün defnedildi.

Ölen Ertuğrul Akbay'ın eski Yazıişleri Müdürü İsmail Pehlivan açıklamada bulundu ve "Ertuğrul Akbay'ın denen şahsiyet benim 10 yıllık tazminat hakkımı vermeyerek haram yemiştir. 7 Mart günü ölen Ertuğrul Akbay'a hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun hem ona hem de kimin kursağından gitmişse hepsine haram ediyorum." açıklaması yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:25
  1. İstanbul
  2. İsmail Pehlivan
  3. Ertuğrul Akbay

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  • AhmetAhmet3 sa önce
    Yakışmamış bence vefat edene Allahtan rahmet dilenir iyilik yada kötülük onlar dünyada kalmış kimin kusuru yokki? Hakkını helal etsin rahatlasın kinden nefretten uzaklaşsın yoksa aynı tavrı hakkını yediklerinden görür. Allah rahmet etsin Ertuğrul Beye..

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