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Akbatı'dan "yaza merhaba" etkinliği

Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, 21 Haziran'da Fatma Turgut konseri ve DJ performansına ücretsiz katılabilecek

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:43
Akbatı'dan "yaza merhaba" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı AVM, yaz mevsiminin başlangıcını 21 Haziran'da Fatma Turgut konseri ile kutlayacak.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akbatı AVM, 21 Haziran'da düzenleyeceği "yaza merhaba" etkinliği kapsamında kapılarını 00.00'a kadar açık tutacak.

Etkinlik, Fatma Turgut'un 21.00'de başlayacak canlı sahne performansının ardından DJ performansıyla devam edecek.

Yılın en uzun gününde düzenlenecek etkinlikler tüm misafirler için ücretsiz olacak.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:43
  1. AKBATI AVM
  2. Akkök Holding
  3. Fatma Turgut
  4. Yaza Merhaba

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