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Akbatı Koşusu’nda binlerce kişi iyilik için koştu

‘Koşmak iyi gelecek’ sloganıyla bu yılikincisi düzenlenen Akbatı Koşusu bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:03
Akbatı Koşusu’nda binlerce kişi iyilik için koştu

‘Koşmak iyi gelecek’ sloganıyla bu yılikincisi düzenlenen Akbatı Koşusu bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Koşunun gelirleriyle Tohum Otizm Vakfı’na destek sağlanacağı etkinliğe, Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy ve Tohum Otizm Vakfı destekçilerinden ünlü sunucu Ebru Akel ile sporcu Gökçen Arıkan da katılım gösterdi.



Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Akbatı Koşusu’ bin 500 kişinin katılımıyla tamamlandı. Yediden yetmişe her yaştan misafirin yarıştığı koşuda; yetişkinler 10 kilometre ve 5 kilometre parkurlarında yarıştı. Minik sporseverler ise 4-12 yaş kategorisinde kısa mesafeli Akbatı Çocuk Koşusu’nda yerini aldı. Koşunun ardından tatilden, teknolojik ürünlere, spordan, eğlenceye farklı kategorilerde 100’ün üzerinde ödül sahiplerini buldu.



Dereceye girenlere ödülleri, Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy tarafından verildi. Koşunun ardından katılımcılar, koşu sonrası devam eden etkinliklerde, Big Jump (atlama kulesi), bungee trambolin gibi heyecan dolu parkurlarda keyifli bir gün geçirdi. Misafirler aynı etkinlikte Geveze ve Orkestra Fazla Mesai konseri ile müziğin tadını çıkardı.



Koşuda açıklamalarda bulunan Akyaşam Genel Müdürü Levent Çanakçılı, Akbatı Koşusu’nu geçen sene başlattıklarını ve aynı zamanda Tohum Otizm Vakfı’nı desteklediklerini belirterek, “Geçen sene koşuda bine yakın katılımcı oldu. İnşallah önümüzdeki senelerde de bu koşuyu devam ettireceğiz. Bu şekilde spora hem destek hem de bölgedeki insanlarla bir araya gelebileceğimiz güzel etkinliklerimiz oluyor, olmaya da devam edecektir. Hedefimiz bu koşuyu her sene düzenlemek ve katılımcı sayısının katlanarak artmasını görmek” ifadelerini kullandı.



Ebru Akel: “Bugün iyilik için koştuk, bunun yayılması amacımız”



Akbatı Koşusu’na, ünlü sunucu Ebru Akel ve sporcu Gökçen Arıkan da katılım göstererek iyilik için koştu. Akel, “Bizler de burada Tohum Otizm Vakfı destekçisi olarak Akbatı Koşusu’nda yer aldık, amacımız iyilik için koşmak ve bunu yaymak” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:03
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