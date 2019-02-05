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Akbank'tan Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar

05 Şubat 2019 Salı 16:31
Akbank'tan Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil, Sevgililer Günü’nde, Axess, Wings ve Neo kart sahiplerine özel 625 TL'ye varan chip-para, 23 bin 500'e varan mil puan ve yüzde 20'ye varan indirim kampanyaları sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Axessliler her 150 TL ve üzeri harcamalarına yüzde 14 olmak üzere en fazla 50 TL chip-para kazanırken, Wings sahipleri her 200 TL ve üzeri harcamalarına 2 bin olmak üzere toplamda 14 bin mil puan kazanacak. Neo kart sahipleri ise her 150 TL ve üzeri harcamalarına 15 TL, toplamda 45 TL chip-para ve 150 TL ve üzeri restoran harcamalarına 15 TL chip-para hediye kazanma şansına sahip olacak.

Kampanyalardan yararlanmak için Axess Mobil'den "Hemen Katıl"a tıklanması yeterli olacak.

Axess Mobil'den Sevgililer Günü'ne özel ZUBİZU indirimleri de 15 Şubat'a kadar çok daha değerli olacak. ZUBİZU üye iş yerlerinde yapılacak giyim, kuyum ve kozmetik alışverişlerinde yüzde 10 indirim ayrıcalığının yanı sıra Wings'ten ZUBİZU restoranlarında yüzde 10 indirim, toplamda 75 TL indirim sunulacak.

ZUBİZU kampanyalarından yararlanmak için kullanıcıların Axess Mobil'den "eşleştirme" yapması gerekiyor. Kampanya kapsamında Axess Mobil üzerinden eşleştirme yapan müşterilerin ödeme noktasında uygulamayı açarak yan çevirip QR kodunu göstermeleri yeterli olacak.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:31
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