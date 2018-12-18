Akbank'tan sermaye artırımı kararı

İSTANBUL (AA) - Akbank, 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini yüzde 30 bedelli artırarak 5,2 milyar liraya çıkaracağını bildirdi.



Akbank'ın bedelli sermaye artırımına ilişkin kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.



Açıklamada, bankanın çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 30 oranında 1,2 milyar lira artırılarak 4 milyar liradan 5,2 milyar liraya çıkarılmasına karar verildiği ve kaydedildi. Akbank açıklamasında sermaye artırım kararına ilişkin SPK'ya başvuruda bulunulduğu da kaydedildi.

