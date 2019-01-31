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Akbank'tan 2018'de 5,7 milyar TL konsolide net kar

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil:- "Akbank, 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide net kar elde etti"- "Geçen yıl ekonomimize sunduğumuz destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam mevduatımızı 209 milyar TL’ye, aktiflerimizi ise 355 milyar TL’ye çıkardık"

31 Ocak 2019 Perşembe 19:53
Akbank'tan 2018'de 5,7 milyar TL konsolide net kar

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Akbank, 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide net kar elde etti." açıklamasında bulundu.

Binbaşgil, yaptığı yazılı açıklamayla Akbank’ın 2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendirdi.

Hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde piyasalarda dalgalanmaların gözlemlendiği bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Binbaşgil, bu gelişmelere rağmen Akbank'ın başarılı bir yıl geçirdiğini kaydetti.

"Türkiye’nin geleceğine olan inancımızla, güçlü sermayemiz, sağlam finansallarımız, uzmanlığımız ve deneyimimizle ekonomimize destek olmayı sürdürdük." ifadelerini kullanan Binbaşgil, "Geçen yıl ekonomimize sunduğumuz destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam mevduatımızı 209 milyar TL’ye, aktiflerimizi ise 355 milyar TL’ye çıkardık. 2018'de reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağladığımız destek, 226 milyar seviyesinde gerçekleşti. Akbank, 1 milyar 427 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon TL konsolide net kar elde etti." bilgilerini verdi.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında ekonominin lokomotifi niteliğindeki ihracatçılara destek sağladıklarını aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Akbank, geçtiğimiz hafta hizmete sunduğumuz ‘İhracatçının Gücü Paketi’ ile ihracatçıların her türlü finansman ihtiyacını karşılayacak destek ve avantajlar sunuyor. Bu uygulamamızla bir yandan mevcut ihracatçılarımızı desteklerken, diğer yandan da yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşıp onları cesaretlendiriyoruz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız.

Halihazırda son derece kuvvetli olan finansal yapımızı daha da güçlendirdik ve önümüzdeki dönemde büyüme için ilave kapasite yaratmış olduk. Geçtiğimiz hafta içinde tamamlanan bu işlemimiz, yurt dışındaki yatırımcılarımızdan da büyük ilgi gördü. Bu işlem sonucu Türkiye’ye yaklaşık 210 milyon dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandığını görmek bizi mutlu etti. Sermaye artışı işlemimizi Akbank’ın ve piyasaların ülkemizin geleceğine inancını yansıtan önemli bir gelişme olarak görüyoruz."


- Akbank'ın 2018'deki "kritik" sendikasyonunu anımsattı


Binbaşgil, Akbank’ın Eylül ayında imzaladığı sendikasyon kredisinin piyasalar açısından önemli dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu hatırlatarak, "Bu işlemle sendikasyon piyasalarına erişim tekrar sağlandı, yurt dışı borçlanmanın önü açıldı. Sağlam finansallarımız ve yurt dışındaki yüksek itibarımız sayesinde 2018 gibi bir yılda ekonomimize toplam 4,8 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık." bilgilerini anımsattı.

Akbank’ın müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Güçlü marka ve finansallarımızın yanı sıra, kuvvetli bir insan kaynakları ve de teknolojik altyapımız ile bankacılıkta çıtayı yükseltiyoruz. Bu alanlara çok önem veriyor, ciddi yatırımlar yapıyoruz. 2018’de yaygınlaştırmaya başladığımız Yeni Nesil Akbank Şubelerimiz; bu yıl içinde faaliyete geçecek Veri ve Yaşam Merkezimiz; genç, dinamik ve Türkiye’nin en iyi bankacıları olduğuna inandığım ekibimizle sektörde etkinliğimiz giderek artacak ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza özverili performansları için teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 19:53
  1. 2018 finansal sonuçlar
  2. Akbank

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