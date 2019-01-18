0553 313 94 23

Akbank’ın 3 milyar TL bedelli sermaye artışına katılım yüzde 99,9 oldu

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer: - “Sermaye artırımımıza olan son derece yüksek katılım, hissedarlarımızın bankamıza ve ülkemize duyduğu güvenin bir göstergesidir”

18 Ocak 2019 Cuma 16:21
Akbank’ın 3 milyar TL bedelli sermaye artışına katılım yüzde 99,9 oldu

İSTANBUL (AA)- Akbank'ın 3-17 Ocak 2019'da gerçekleştirdiği yeni pay alma hakkı kullandırımına katılım oranı yüzde 99,9 oldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 3-17 Ocak'ta gerçekleştirdiği yeni pay alma hakkı kullandırımına katılım, 17 Ocak itibarıyla yüzde 99,9 oldu. Geri kalan çok az sayıdaki hisse de 22-23 Ocak'ta Borsa İstanbul’da halka arz edilecek ve süreç bu şekilde yüzde 100 olarak tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, "Sermaye artırımımıza yüzde 99,9 oranında olan bu son derece yüksek katılım, hissedarlarımızın bankamıza ve ülkemize duyduğu güvenin net bir göstergesidir. Sermaye artışımız, bankamızın rekabet gücünü daha da yükseltecek ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacaktır. Bu sayede global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı bankamızın kuvvetli finansalları daha da güçlü bir hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.


Artan sermayenin, Akbank’ın önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerine yönelik ilave kapasite yaratacağını ve sürdürülebilir karlılığın devamına katkı sağlayacağını belirten Dinçer şunlara dikkati çekti:

“Sermaye artırımımız, yurt dışı yatırımcılarımızdan da büyük ilgi görmüştür. Bu sayede Türkiye’ye yaklaşık 210 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olmuştur. Bu başarımız da göstermiştir ki, küresel dalgalanmaların yoğun olduğu bu gibi günlerde bile, doğru yönetilen iyi şirketler her zaman uluslararası piyasalardan yatırım çekebilmektedirler. Sermaye artırımımıza katılan tüm hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunar; ülkemize, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

Akbank, 5 Aralık 2018 tarihinde 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini 5,2 milyar liraya artıracağını ve her 1 TL nominal değerli pay için pay alım hakkının 2,5 TL üzerinden kullandırılması sonucunda, toplam 3 milyar TL öz kaynak artışı hedeflediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:21
  1. Akbank
  2. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer
  3. Sermaye Artırımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'da rezalet! Müslüman kadına yumruk atıp kaçtı
    1. Avrupa'da rezalet! Müslüman kadına..
    2. Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs..
    3. Spil Dağı Milli Parkı'nda karne..
    4. Büyükelçi Yörük, Türkiye'de ameliyat..
    5. TCMB, kâr payı avansı dağıtımına başladı
    6. Altının kilogramı 222 bin liraya düştü
    7. Efsane dizi Kurtlar Vadisi..
    8. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    9. Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
    10. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı..
    11. Denizlispor'da transfer yasağı kalktı
    12. Patronlarının dosyasıyla birleştirildi!
    13. İzmir'de oluşan düdenlere "jeopark"..
    14. Kayserispor'da Emre Demir'e..
    15. Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntüleri..
    16. Kamu personel alımı Diyanet MEB CTE..
    17. Mbaye Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ye..
    18. Taliban-ABD görüşmesi Pakistan'da..
    19. Merkez Bankası: "İlgili mevzuat..
    20. Altının kilogramı 222 bin liraya..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı