Akbank Sanat'ın "Sanat Tarihi Seminerleri" devam ediyor 7 Mart'taki seminer, "1980'li Yılları Okumak: Sanat-Siyaset İlişkileri" başlığı altında gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat'ın "Sanat Tarihi Seminerleri" mart ayında da devam ediyor. Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat’ın "Sanat Tarihi Seminerleri"nin 7 Mart’ta yapılacak programında, "1980'li Yılları Okumak: Sanat-Siyaset İlişkileri" başlığı altında dönemin politik gelişmelerinden etkilenen sanat dünyasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşılacak.

Sanat üretimi ve sanat tarihi yazımını tüm yönleriyle tartışmayı hedefleyen seminerde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu konuşmacı olarak yer alacak.



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