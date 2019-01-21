Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri", devam ediyor "Felsefe Seminerleri"nin ocak ayı programında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Şiray'ın "İmgenin Geri Dönüşü: Jacques Ranciere'in İmgenin Geleceği Üzerine Düşünceleri" başlıklı semineri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Şiray, 31 Ocak'ta Akbank Sanat'ta seminer verecek. Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat’ın düzenlediği "Felsefe Seminerleri"nin ocak ayı programında, Şiray’ın "İmgenin Geri Dönüşü: Jacques Ranciere’in İmgenin Geleceği Üzerine Düşünceleri" başlıklı semineri yer alıyor. Seminer, 31 Ocak'ta Akbank Sanat’ta ücretsiz olarak takip edilebilecek. "Felsefe Seminerleri"nin bu yılki takvimi şöyle: "31 Ocak 2019, Saat 18.30 / Mehmet Şiray-'İmgenin Geri Dönüşü: Jacques Ranciere’in İmgenin Geleceği Üzerine Düşünceleri' 14 Şubat 2019, Saat 18:30 / Hakan Yücefer-'İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze’de Hareket-imajın Krizi' 14 Mart 2019, Saat 18:30 / Zeynep Direk-'Irigaray: İmgeselde Dişi ve Dişi İmgesel' 25 Nisan 2019, Saat 18:30 / Zeynep Sayın-'İmgeler ve Halleri' 30 Mayıs 2019, Saat 18:30 / Emmanuel Alloa-'İmajların Okunurluğu. Bir Görsel Hegemonya Eleştirisi."









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