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Ekonomi Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank internet bankacığılı çalışıyor mu? Akbank mobil neden görünmüyor?
Ekonomi

Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank internet bankacığılı çalışıyor mu? Akbank mobil neden görünmüyor?

Akbank mobil neden çalışmıyor? Akbank mobil neden görünmüyor? Akbank mobil sorun mu var? Akbank mobil giremiyorum neden? Akbank internet bankacılığı neden açılmıyor? Akbank internet bankacılığı neden yok? Akbank internet bankacılığı kaldırıldı mı? gibi sorular sabahtan bu tarafa Akbank müşterileri tarafındana sorgulanıyor. Peki Akbank neden sorun veriyor? Akbank neden açılmıyor? İşte Akbank mobil internet haberlerine ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:41:00 - 2021-07-06 13:42:55
Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank internet bankacığılı çalışıyor mu? Akbank mobil neden görünmüyor?

Akbank müşterileri bugün bankada yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir hayli zor durumda kaldı. Akbank mobil başta olmak üzere Akbank internet bankacılığı, Akbank EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilemiyor. Akbank kredi kartına sahip olan vatandaşlar ise Akbank kredi kartları ile alış veriş yapamadıklarını dile getiriyor. Akbank bankacılık işlemleri olan vatandaş ise Akbank’ta neler oluyor? Akbank neden sorun veriyor? Akbank neden açılmıyor? Akbank mobil neden yok? Akbank internet bankacılığı neden çalışmıyor? gibi daha pek çok soruyu sormakta.

Akbank müşterisi olan milyonlarca kişi bu sabah saatlerinden itibaren bankanın sistemine erişim sağlayamıyor. Bankanın mobil şubesi internet şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı belirtilirken, bununla birlikte, bankanın kendi şubeleri arasındaki sistemin de çalışmadığı belirtiliyor.

Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı dahil neredeyse tüm hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Kesintilerin siber saldırı kaynaklı olduğu iddiası var. Akbank’ta yaşanan sorun nedeniyle bankadan açıma geldi. 

Akbank neden açılmıyor?

Akbank’ta yaşanan sorun nedeniyle bankadan yapılan açıklamada, “Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz.” denildi.

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