Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank internet bankacığılı çalışıyor mu? Akbank mobil neden görünmüyor?

Akbank müşterileri bugün bankada yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir hayli zor durumda kaldı. Akbank mobil başta olmak üzere Akbank internet bankacılığı, Akbank EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilemiyor. Akbank kredi kartına sahip olan vatandaşlar ise Akbank kredi kartları ile alış veriş yapamadıklarını dile getiriyor. Akbank bankacılık işlemleri olan vatandaş ise Akbank’ta neler oluyor? Akbank neden sorun veriyor? Akbank neden açılmıyor? Akbank mobil neden yok? Akbank internet bankacılığı neden çalışmıyor? gibi daha pek çok soruyu sormakta.

Akbank müşterisi olan milyonlarca kişi bu sabah saatlerinden itibaren bankanın sistemine erişim sağlayamıyor. Bankanın mobil şubesi internet şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı belirtilirken, bununla birlikte, bankanın kendi şubeleri arasındaki sistemin de çalışmadığı belirtiliyor.

Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı dahil neredeyse tüm hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Kesintilerin siber saldırı kaynaklı olduğu iddiası var. Akbank’ta yaşanan sorun nedeniyle bankadan açıma geldi.

Akbank neden açılmıyor?

Akbank’ta yaşanan sorun nedeniyle bankadan yapılan açıklamada, “Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz.” denildi.