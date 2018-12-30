ABD çekildi, akbaba gibi akın ettiler! Hollanda da harekete geçti

ABD'nin Suriye'den çekilme planlarını açıklaması bölgedeki YPG'yi korkuya sevk ediyor. Özellikle sahada kendilerine bir partner bulmaya çalışan PKK'lı teröristler, Avrupa'dan yardım istemişti. Fransa'nın bir takım girişimlerinin üzerine Hollanda da Suriye düşünceleri yüksek sesle gündeme getirmeye başladı.

"Suriye'ye asker yollayalım"

Hollanda'da hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partisi Münbiç'e asker gönderilmesi ve PKK'ya yardım edilmesi gerektiğini belirtti. Joel Voordewind "DEAŞ'a karşı mücadele veren YPG'nin" desteklenmesi gerektiğini açıklayarak Hükümetten bölgeye destek yollaması gerektiğini belirtti.

Bölgeden ABD'nin çekilmesinden sonra Fransızlar da Münbiç'teki faaliyet alanını artırma girişiminde bulunmuştu.