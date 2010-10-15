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Akaydın’ın toplantısında Kusturica tartışması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, “Ben Atatürk’ün çocuğuyum, şeyhlerin çocuğu değilim. Bizim kültürümüzde biat etmek yoktur, beynimize güveniriz” dedi.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Akaydın’ın toplantısında Kusturica tartışması

Akaydın, düzenlediği basın toplantısında Sırp aşığı yönetmen Emir Kusturica ile ilgili sorular üzerine, sanatçıların etnik kökenlerinin kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

AKAYDIN YİNE SAÇMALADI

Kusturica’nın sanatıyla tüm dünyanın şapka çıkardığı bir isim olduğunu iddia eden Akaydın, şöyle konuştu: “Afrika’nın adı duyulmamış bir ülkesinin soykırım yapmış, tüm dünyanın kınadığı devlet başkanını getirip ağırlıyorsunuz. Ülkem adına üzüldüm. Keşke Kültür ve Turizm Bakanı gelseydi, Kusturica ile konuşsaydı, ‘Nedir bu işin aslı’ diye sorgulasaydı” dedi. Kusturica’nın Türkiye’yi çok sevdiğini de savunan Akaydın, “Ama sevmeyebilirdi de. Kusturica’nın günahları varsa, günahlarını tanrı affetsin. Beni ilgilendirmiyor” diye konuştu.

AKAYDIN KONUŞTUKÇA SAÇMALADI

Akaydın, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın iki gün önce bir televizyon programında Emir Kusturica’nın gidişiyle ilgili olarak “Neredeyse ayaklarına kapandılar” ifadesini kullandığını ileri sürerek, şu sözleri sarfetti, “Ben Atatürk’ün çocuğuyum, şeyhlerin çocuğu değilim. Bizim kültürümüzde biat etmek yoktur, beynimize güveniriz.”

KUSTURİCA TARTIŞMASI

Basın toplantısında söz alan “Off Karadeniz” filminin yönetmeni Nur Dolay, hazırladığı bildiriyi okudu. Dolay, ünlü yönetmenin yığınları yatıştırmak yerine linç kampanyasının ortağı olduğunu ileri sürdü. Dolay’ın, Türkiye’nin de Yugoslavya’nın dağılma sürecine benzer bir süreçten geçtiğini iddia etmesi üzerine Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Nizamettin Şen, “Bu açıklamayı burada kesin” dedi.

AKAYDIN’A ŞOK CEVAP

Bu sırada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın, Şen’e, “Sayın Şen, kışkırtıcı olmayın, sizi kınıyorum” karşılığını verdi. Şen de Akaydın’a “Ben de sizi kınıyorum. Festivalde Antalya’nın tanıtılmasını istiyoruz. Kimse burayı siyasi platform haline getirmesin. Yeter artık, Kusturica, Kusturica” diye konuştu. Akaydın, Kusturica’ya ‘Fahri hemşehrilik’ teklif etmiş 47. Antalya Altın Portakal Jüri Üyeliğine davet edilen, ancak Bosna’da Sırpların katliam yaptığı savaşa (1992-1995) ilişkin sözlerine gelen tepkiler nedeniyle Türkiye’den ayrılan Emir (Nemenja) Kusturica, Türkiye’de yaşadıklarıyla ilgili Sırp basınına demeç verdi. Kusturica, Sırbistan’ın “Politika” gazetesine verdiği röportajda, kendisine gösterilen tepkileri çok “anlamsız” bulduğunu ifade ederek, tüm filmlerinin Türkiye’de gösterildiğini ve 10 kez de Türkiye’de konser verdiğini söyledi. Kusturica, “Tüm bunlara rağmen orada çok güzel bir şey yaşadım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Antalya’nın fahri hemşehrisi olmamı teklif etti” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:33
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