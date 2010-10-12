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Akaydın’ın tavrı ayrı bir rezalet

Sonda diyeceğimi başta söyleyeyim: Boşnak soykırımını mazur göstermeye çalışan Sırp faşisti Emir Kusturica’nın Antalya’daki Altın Portakal festivaline davet edilmesi, utanç verici bir skandaldır

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Akaydın’ın tavrı ayrı bir rezalet

Akaydın’ın tavrı ayrı bir rezalet - Sonda diyeceğimi başta söyleyeyim: Boşnak soykırımını mazur göstermeye çalışan Sırp faşisti Emir Kusturica’nın Antalya’daki Altın Portakal festivaline davet edilmesi, utanç verici bir skandaldır. Bunu haklı göstermeye çalışan CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın tavrı ise, ayrı bir rezalettir. Kusturica’nın son anda kendi isteğiyle çekilmesi, bir şey değitirmez. (..) .. Kusturica’ya tepki göstermek için “bizimkiler”den olmaya da gerek yok, “vicdanlılar”dan olmak yeterli. Örneğin Fransız felsefeci Alain Finkielkraut, Kusturica’ya Cannes Film Festivali’nde ödül verilmesini protesto etmiş, adamın yaptığının “en bayağı ve aldatıcı Sırp propagandası... ve Bosna’ya yönelik şeytani bir saldırı” olduğunu söylemiş. Fransız Yahudi entelektüel Bernard-Henri Lévy de Kusturica’yı açıkça “faşist” ve “ırkçı” diye kınamış, onunkine alternatif bir Bosna filmi çekmiş. Peki, bırakın bu Fransızlar kadar bile olmayı, tüm bunların ayyuka çıkmasına rağmen Kusturica’yı hiç umursamadan Antalya’ya buyur eden Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ne demiş? “Bundan 15 sene önceki bir olaydan dolayı, dünyanın çok değerli bir sanatçısına ırkçı, şovenist, aşırı milliyetçi bir yaklaşım içerisinde olamayız”, demiş. Bakınız Akaydın beyefendi; iki adam kavga etse ona “olay” denir. Trafik kazası olsa ona da “olay” denir. Ama 200 bini aşkın masum insanın öldürülmesine “olay” denmez. “Soykırım” denir. Üzerinden 15 sene geçti diye de unutulmaz. Aksine, sorumlularının yakasına her yerde yapışılır. Destekçilerine de, hele de özür dilemedikleri sürece, her zaman tepki konur. (..) Mustafa Akyol, STAR

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:16
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