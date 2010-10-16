Akaydın’dan kaynanalı kadrolaşma

HÜSEYİN YAZICI / ANKARA

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde kadrolaşma ve aile belediyeciliği yolundaki ilerleme durmadan devam ediyor.

Mayıs 2010 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Cem Sakarya ile hayatını birleştiren Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve aynı zamanda Başkan Danışmanı görevlerini yürüten Akgün Keskin’in kayınvalidesi Zeynep Sakarya, Antalya Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (ASMEK) Konyaaltı Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

TORPİLLİ KAYNANANIN TORPİLLİ DAMADI

Akgün Keskin de, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tarafından Akdeniz Üniversitesi’nden getirtilen isimler arasında yer alıyor. Keskin, 2002-2008 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Hastane Müdür Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görev yaparken 2007-2008 arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı.

ÜNİVERSİTEDEKİ ÇEVRESİNİ BELEDİYEYE DOLDURDU

Öte yandan; daha önce yine Başkan tarafından Akdeniz Üniversitesi’nden 25 yıllık görevini bırakarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine getirilen Mahmut Akbaş’ın damadı Süleyman Coşgun’a Harita ve İstimlak Müdürlüğü görevi verilmişti. Mahmut Akbaş’ın damadı Süleyman Coşgun’u adeta ödüllendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Coşgun’u Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirdi. Her iki birimin müdürleri henüz görevlerinden feragat etmedikleri için her iki isim de belediyenin resmi internet sitesinde müdür olarak görünemiyor. Harita İstimlak Müdürlüğü’nü vekaleten Deniz Sönmez’in yaptığı görülürken, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nı da vekaleten Mediha İlknur Aygün’ün yürüttüğü görülüyor.