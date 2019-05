Akay, "Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz"

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; ‘Kayseri Şeker’in gücünü doğru bir şekilde yöneterek, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya çalışıyoruz’ dedi.

Kayseri Şeker’in geleneksel iftar sofrası dün akşam Boğazlıyan Şeker de, Yenifakılı, Çandır ve Yenipazarlı çiftçiler için kuruldu. Boğazlıyan ve Çandır İlçe Belediye Başkanları ile Yenipazar Belde Belediye Başkanları da Kayseri Şeker’in gönül sofrasına katılarak, coşkuya ortak oldu.

‘YATIRIMIN ÖNCÜSÜ KAYSERİ ŞEKER’

Çiftçilerin yoğun katılım ve ilgisi altında gerçekleşen iftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Başkan Akay; "Biz Kayseri Şeker olarak bütün gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizde zaman zaman ekonomik sıkıntılar, tarım sektöründe sıkıntılar olsa da biz bu sıkıntıları kendi bünyemizde çiftçilerimize hissettirmemek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Normal işleyişin dışında önemli işlerde yapıyoruz. Bu önemli işlerin başında elbette bildiğiniz gibi geçen sene Turhal Şeker Fabrikasını bünyemize katmak geliyor. Turhal Şeker Fabrikası Kayseri Şeker bünyesine kattık ve orada gerçekten yüz akı bir çalışma ortaya kondu. Turhal Şeker özelleştirmenin yüz akı haline geldi. Bu bizim gurur duyduğumuz bir çalışma oldu gerçekten. Ayrıca hepimizi motive etti ve çalışma enerjisi vermiş oldu" dedi.

Başkan Akay, "Daha önce yatırım almamış bölgelerden bir tanesi olan; Gemerek İlçemiz de, nisan ayı içerisinde besi çiftliği açılışını gerçekleştirdik. Hemen sonrasında Çandır İlçemizde Bölge Hizmet Binası, Depo ve Tarım Market açılışını gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere en önce yatırım yapılan bölgelerimizden bir tanesi Yenipazar’dı. Bölge Hizmet Binası, Tarım Market ve depo açılışını orada yapmıştık. Zaman içerisinde inşallah tekrardan yatımların hızlanacağı bir dönem yaşanacak. Biz buna inanıyoruz. Yine önümüzdeki süreçte Yenifakılı ilçemizde de kiraladığımız araziye inşallah bir yatırım yapacağız. Bu arada başlayan ve devam eden yatırımlarımız yine var. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde depo inşaatı devam ediyor. Ağustos ayında inşallah orayı da bitireceğiz. Bunlar Kayseri Şeker’in bir gücünün göstergesi. Kayseri Şeker’in gücünü doğru bir şekilde yöneterek bu yatırımları yapma başarısını gösteriyoruz" dedi.

Başkan Akay, "Kayseri Şeker her an yatırımdan bahsediyor, her an başarıdan bahsediyor, her an elinden geldiği kadar çiftçisine katkı sağlamaktan bahsediyor. Bu Kayseri Şeker’in gelmiş olduğu güçlü noktanın bir göstergesidir. Allah bu şirkete zeval vermesin. Bu şirkete zeval vermesin ki bu ortada oynayan, koşan çiftçimizin çocuklarının geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Onlara bir nebzede katkıda bulunabilirsek, onların elinden tutabilirsek, bu manada görevini yapmış insanların huzurunu yaşarız anlayışındayız’ şeklinde konuştu.