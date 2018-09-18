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Akaryakıtta indirim geldi! Ancak pompaya yansımayacak

Akaryakıt ürünlerinde indirim gerçekleşti ancak uygulama gereği 'indirim' pompa fiyatlarına etki etmeyecek.

18 Eylül 2018 Salı 07:35
Akaryakıtta indirim geldi! Ancak pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikası(EPGİS), akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi ile indirim gerçekleştiğini, ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını bildirdi.

EPGİS'in twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere motorinde 37 Kuruş/Litre, benzinde 28 Kuruş/Litre, LPG otogazda 9 Kuruş/Litre indirim gerçekleştiğini açıkladı. EPGİS'in açıklamasında "Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği  indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır." denildi.

EPGİS ayrıca kalorifer yakıtında 32 Kuruş/Litre, fuel Oil’de 25 Kuruş/Litre, yüksek kükürtlü fuel oil’de 27 Kuruş/Litre, gaz yağında 34 Kuruş/Litre indirim meydana geldi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 07:35
  1. akaryakıt

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