Akaryakıtın geleneksel lideri Petrol Ofisi oldu

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı Petrol Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu'na göre, Türkiye akaryakıt pazarı, 2018 yılında 27 milyon 807 bin 222 tonluk hacme ulaşırken, Petrol Ofisi de 6 milyon 228 bin 949 tonluk satışı ile Türkiye akaryakıt pazarındaki geleneksel liderliğini 2018'de de sürdürdü.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, EPDK'nın Petrol Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu'na bakıldığında Türkiye akaryakıt pazarı, bir önceki yıla oranla yüzde 2,3 küçülerek 2018'de toplam 27 milyon 807 bin 222 tonluk bir hacim elde etti.

Bir önceki yıla oranla yüzde 2,44 oranında küçülmesine karşın 23 milyon 576 bin 884 ton ile motorin türleri, en çok satış yapılan ürün oldu ve 2018 yılı Türkiye akaryakıt pazarının yüzde 85,39’unu oluşturdu. 2017’ye göre yüzde 1,16’lık büyüme kaydederek 2 milyon 329 bin 919 ton ile yüzde 8,01’lik paya ulaşan benzin türleri ise pazarda ikinci sırada yer aldı.

Türkiye akaryakıt pazarında en çok satışı yapılan üçüncü ürün ise bir önceki yıla oranla yüzde 1,14 büyüme kaydederek ulaştığı 1 milyon 280 bin 674 ton ve yüzde 4,37’lik pay ile havacılık yakıtları oldu.

Pazarda, fuel oil türleri 359 bin 919 ton, denizcilik yakıtları 43 bin 805 ton, gaz yağı 2 bin 698 ton ve diğer ürünler de 213 bin 321 tonluk satış rakamları ile yer aldı.





- Petrol Ofisi, pazarda payını artırarak liderliğini pekiştirdi





Raporda yurt içi satış miktarları sıralamasında ise Petrol Ofisi, 6 milyon 228 bin 949 tonluk toplam satış ve yüzde 22,40’lık pazar payı ile geleneksel liderliğini 2018’de de sürdürdü.

Petrol Ofisi, 2018’de yüzde 2,3’lük bir daralma yaşanan pazarda, bir önceki yıl yüzde 21,93 olan payını, yüzde 22,4’e yükselterek liderliğini pekiştirdi. Petrol Ofisi, 2018 yılında benzin türlerinde 372 bin 434 ton, motorin türlerinde 5 milyon 298 bin 82 ton, fuel oil türlerinde 84 bin 563 ton, havacılık yakıtlarında 450 bin 654 ton, denizcilik yakıtlarında 22 bin 271 ton ve gaz yağında ise 943 tonluk satış gerçekleştirdi.

Petrol Ofisi ayrıca, EPDK LPG Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu verilerine göre, 396 bin 892 tonluk otogaz satışı ile bu segmentte de yüzde 12,09’luk pazar payına ulaştı.





- "Ürün, hizmet ve rekabette çıtayı yeni zirvesine çıkarmayı hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, Petrol Ofisi’nin geleneksel liderliğini Türkiye akaryakıt pazarındaki daralmaya karşın pazar payını artırarak sürdürdüğüne dikkati çekerek, bu sonucun yürütülen gelişim ve dönüşüm döneminin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Şiper, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi olarak son 2 yıldır, stratejisinden organizasyonel yapısına, kurumsal kimlikten ürünlerine kadar çok yönlü ve önemli bir gelişim süreci yönetiyoruz. Daha efektif bir yönetim ve organizasyon yapısını, sektör liderine yakışır şekilde ürün, hizmet ve rekabette çıtayı yeni zirvesine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylesine büyük ve önemli bir yapıda tüm kulvarlarda eş zamanlı çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. 2017 yılı sonunda hazırlık aşamalarını tamamladığımız bu çalışmalarda 2018 yılında imaj filmimizi, yeni logomuz ve kurumsal kimlik çalışmalarımız, istasyon yenilemelerimiz takip etti. Pazarlama alanında da başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve konvansiyonel mecraların yanı sıra dijital platformları, sosyal medyayı da çok aktif şekilde kullanıyoruz. 2019 yılında ise ürün bazında bir yılı aşkın süredir geliştirme ve hazırlık dönemini yürüttüğümüz, yeni teknolojimiz Active-3 teknolojisini tanıttık ve istasyonlarımızda satışa sunduk."

Active-3 teknolojisini, Petrol Ofisi’nin benzersiz bilgi birikimi ve uzmanlığıyla, akaryakıt katkıları alanında dünyanın önde gelen kuruluşu Afton Chemicals ile birlikte İngiltere’de geliştirdiklerini aktaran Şiper, "Uluslararası bağımsız laboratuvarlardaki test süreçleri İTÜ tarafından da onaylanan Active-3 teknolojisini Türkiye’ye getirdik ve tüm yakıtlarımızı bu teknolojiyle üretmeye başladık. Active-3, tek depoda dahi motoru temizleyen, koruyan ve yüzde 4’e ulaşan tasarruf sağlayan, gelişmiş ileri bir teknoloji. Nisan ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz Active-3 ile ilgili, hem bayi ve hem de müşterilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüttükleri bu sürece paralel olarak Türkiye akaryakıt pazarındaki son 2 yıllık rakamlara bakıldığında, Petrol Ofisi olarak 2017'de bir önceki yıla oranla satış hacimlerini geliştirerek liderliklerini sürdürdüklerini anımsatan Şiper, şunları aktardı:

"Yürüttüğümüz sürecin pazarda bulduğu karşılığın ilk işareti olan bu gelişme ile birlikte 2018 yılı pazar rakamları da daha somut ve başarılı bir örnek oluşturdu. 2018 yılında Türkiye akaryakıt sektöründe yaşanan yüzde 2,3’lük daralmaya karşın Petrol Ofisi, pazar payını arttırıp yüzde 22,4’e çıkararak geleneksel liderliğini geliştirerek sürdürmüştür. Petrol Ofisi, önümüzdeki dönemde de sektör liderine yakışır bir şekilde sektörü geliştirici yeniliklere imza atmaya, büyümeye, hedeflerine devam edecektir.”

Şiper, Petrol Ofisi’nin, bu topraklarda milli değerlerle kurulmuş Türkiye’nin en önemli markalarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Geçmişimizden devraldığımız mirasımız ve liderlik sorumluluğumuzla doğduğumuz bu topraklara, ülkemize katkı yapmaya, Türkiye’yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.