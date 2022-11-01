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Ekonomi Akaryakıta zam geldi! Tabela resmen değişti
Ekonomi

Akaryakıta zam geldi! Tabela resmen değişti

Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi. Benzinin litre fiyatı 71 kuruşluk zammın ardından değişti.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 08:09:00 -
Akaryakıta zam geldi! Tabela resmen değişti

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Zam pompaya yansıdı

Gece yarısı itibariyle; benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı meydana geldi.

Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.

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