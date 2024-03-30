Akaryakıta zam sinyali! Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG ve brent petrolde flaş değişiklik

Zam haberleri gelmeye devam ederken akaryakıt fiyatarı artış göstereye başladı. Brent petrol fiyatlarında hareketlilik yaşanırken aynı zamanda döviz kurlarındaki farklılıklar benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt fiyatları direkt olarak etkilenmekte.

Petrol piyasalarında son durum...

Perşembe günü 85,69 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 83,12 dolardan alıcı bulmuştu.

Geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemişti.ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların artışını kısıtlamıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,2 milyon varil, benzin stoklarının ise yaklaşık 1,3 milyon varil arttığını açıkladı.

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Stokların artması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

AKARYAKITA ZAM HABERİ

Petrol fiyatları, ABD'deki petrol sondaj kulelerinin sayısında azalış yaşanırken akaryakıt fiyatlarında yükseliş görülerek zamlardan etkilenmeler başladığı haberi geldi!

ANKARA

Benzin: 44.21 TL

Motorin: 42.85 TL

LPG: 22.37 TL

İSTANBUL

Benzin:43.36 TL,

Motorin: 41.95 TL

LPG: 21.93 TL

İZMİR

Benzin: 44.41 TL,

Motorin: 43.06 TL

LPG: 22.01 TL