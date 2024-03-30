  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli pazarlıkların yapıldığını gördük

Gümbür gümbür geliyor! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Bakan Fidan müthiş gelişmeyi böyle duyurdu: Eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık

Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı!

Necmettin Batırel'den dolar tahmini: Parasını TL’de tutanlar, Türkiye yeniden doğacak! 28 lira olacak demişti

Rusya'dan müzakere mesajı: Harekete geçildi ancak Ukrayna’nın barış planı anlamsız! Ortaya çıktı

Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları seçim kararını duyurdu!

Japonya'dan UNRWA'ya yardım açıklaması: Katkı sağlayacak!

Türk silah devi CANiK ve AEI Systems, Türkiye’ye duyurdu: Otomatik top VENOM LR’da teslimat başlıyor

İki ülke arasında yeni iş birliği imzalandı! Irak Elektrik Bakanlığı 5 yıl satın alacak... Doğalgaz anlaşması yapıldı
Ekonomi Akaryakıta zam sinyali! Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG ve brent petrolde flaş değişiklik
Ekonomi

Akaryakıta zam sinyali! Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG ve brent petrolde flaş değişiklik

Yeniakit Publisher
2024-03-30 00:43:00 - 2024-03-30 00:46:53
Akaryakıta zam sinyali! Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG ve brent petrolde flaş değişiklik

Akaryakıt fiyatları hakkında araç sahiplerini yakından ilgilendiren haberler peş peşe geldi. Petrol piyasasında çarpıcı bir gelişme yaşandı! Akaryakıta yeni zam beklentisi oluşurken güncel fiyatlar merak konusu oldu. Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında ve benzin, motorin, LPG fiyatlarındaki son durum...

Zam haberleri gelmeye devam ederken akaryakıt fiyatarı artış göstereye başladı. Brent petrol fiyatlarında hareketlilik yaşanırken aynı zamanda döviz kurlarındaki farklılıklar benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt fiyatları direkt olarak etkilenmekte.

Petrol piyasalarında son durum...

Perşembe günü 85,69 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 83,12 dolardan alıcı bulmuştu.

Geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemişti.ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların artışını kısıtlamıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,2 milyon varil, benzin stoklarının ise yaklaşık 1,3 milyon varil arttığını açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Stokların artması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

AKARYAKITA ZAM HABERİ

Petrol fiyatları, ABD'deki petrol sondaj kulelerinin sayısında azalış yaşanırken akaryakıt fiyatlarında yükseliş görülerek zamlardan etkilenmeler başladığı haberi geldi!

ANKARA

Benzin: 44.21 TL
Motorin: 42.85 TL
LPG: 22.37 TL

İSTANBUL

Benzin:43.36 TL,
Motorin: 41.95 TL
LPG: 21.93 TL

İZMİR

Benzin: 44.41 TL,
Motorin: 43.06 TL
LPG: 22.01 TL

 

Necmettin Batırel'den dolar tahmini: Parasını TL’de tutanlar, Türkiye yeniden doğacak! 28 lira olacak demişti
Necmettin Batırel'den dolar tahmini: Parasını TL’de tutanlar, Türkiye yeniden doğacak! 28 lira olacak demişti

Ekonomi

Necmettin Batırel'den dolar tahmini: Parasını TL’de tutanlar, Türkiye yeniden doğacak! 28 lira olacak demişti

Çin 5.5G'ye geçiş sonrası şimdi de müthiş haberi açıkladı! 6G için hedef aldı: Adım adım geliyor!
Çin 5.5G'ye geçiş sonrası şimdi de müthiş haberi açıkladı! 6G için hedef aldı: Adım adım geliyor!

Teknoloji

Çin 5.5G'ye geçiş sonrası şimdi de müthiş haberi açıkladı! 6G için hedef aldı: Adım adım geliyor!

Meteoroloji kamuoyu ile paylaştı: Gece yarısı artacak, göz gözü görmeyecek! Yağmur ve toz taşınımı alarmı
Meteoroloji kamuoyu ile paylaştı: Gece yarısı artacak, göz gözü görmeyecek! Yağmur ve toz taşınımı alarmı

Yaşam

Meteoroloji kamuoyu ile paylaştı: Gece yarısı artacak, göz gözü görmeyecek! Yağmur ve toz taşınımı alarmı

Alman vekil Serap Güler'den itiraf! Türkiye çıkışı: Bize ihtiyaçları yok... Hükümete böyle çağrı yaptı
Alman vekil Serap Güler'den itiraf! Türkiye çıkışı: Bize ihtiyaçları yok... Hükümete böyle çağrı yaptı

Gündem

Alman vekil Serap Güler'den itiraf! Türkiye çıkışı: Bize ihtiyaçları yok... Hükümete böyle çağrı yaptı

ABD Başkanı Başkan Erdoğan'ı Beyaz Saray’da ağırlayacak: Cumhurbaşkanımız o tarihte ABD'ye gidiyor, ilan edildi
ABD Başkanı Başkan Erdoğan'ı Beyaz Saray’da ağırlayacak: Cumhurbaşkanımız o tarihte ABD'ye gidiyor, ilan edildi

Gündem

ABD Başkanı Başkan Erdoğan'ı Beyaz Saray’da ağırlayacak: Cumhurbaşkanımız o tarihte ABD'ye gidiyor, ilan edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23