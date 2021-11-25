Akaryakıta bir zam daha

Dolar/TL’deki yükseliş nedeniyle akaryakıttaki zamlar bugün de devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş daha zam kararı alındı. Zamlar bu gece pompaya yansıyacak.

Dün de benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG’ye 65 kuruşluk tarihi zam gelmişti.

Dolar kurundaki değişime göre yarın geceden geçerli olmak üzere akaryakıtta indirim ihtimali bulunuyor.

10 TL sınırı aşıldı

Bu gece yürürlüğe girecek yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,74’ten 10,20 TL'ye, İstanbul’da 9,67 TL’den 10,13 TL’ye, İzmir’de 9,76 TL’den 10,22 TL’ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 9,83 TL’den 10,28 TL'ye, İstanbul'da 9,75 TL’den 10,20 TL'ye, İzmir'de 9,85 TL’den 10,30 TL'ye çıkacak. Otogazın litresi ise Ankara’da 8,55 TL’ye, İstanbul’da 8,46 TL’ye, İzmir'de 8,56 TL'ye yükselecek.