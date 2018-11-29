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Otogazın litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece yarısından geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına altı kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:36
Otogazın litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldı

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "29 Kasım tarihinde geçerli olmak üzere, LPG otogazda altı kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Eşel mobil sistemine ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde ise geçen hafta sıfırlandı. Otogazın litresinde ise bugün itibarıyla litre başına 14 kuruş ÖTV desteği bulunuyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:36
  1. otogaz
  2. indirim

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