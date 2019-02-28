Akaryakıt tırtıkçılığı yapan çeteye baskın anı kamerada

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de dolum tesisinden çıkan mühürlü tankerlerden yasa dışı yollarla aldıkları yakıtlara 10 numara yağ katarak piyasaya süren ve sattıkları yakıttan milyonlarca liralık vurgun yapan 5 kişinin yakalanma anları polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bulunan dolum tesisinden çıkan akaryakıt yüklü mühürlü tankerlerin, akaryakıt istasyonlarına eksik yakıt getirdiği şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında mühürlü tankerlerin mola yerlerinde mühürlerini bozmadan sökerek içindeki yakıtların başka araçlara aktarıldığını tespit eden ekipler, yaklaşık 20 gün önce tanker sürücülerine yönelik “Tırtıkçı 1” adlı operasyon düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına adlı.

5 kişi suçüstü yakalandı

İlk operasyonun ardından araştırmalarını derinleştiren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tankerlerden yasa dışı yollarla alınan yakıtların ruhsatsız bir depoda 10 numara yağ katarak kaçak olarak satışını yapıldığı belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. “Tırtıkçı 2” adlı operasyonda tırlardan alınarak 10 numara yağ katıldıktan sonra satışa hazırlanan 6 bin 250 litre motorine el konuldu. Yakıtları araçlardan yasa dışı yollarla aldıkları belirlenen S.Ö., E.Y., F.Y., Y.Ç. ve H.Y., adlı şahılar ise gözaltına alındı.

Çetenin çökertildiği anlar polis kamerasına yansıdı

Depo görünümündeki ruhsatsız binaya baskın yapan polis ekipleri, şüphelilerin kaçmaması için operasyonu hem yerden hem de havadan görüntüledi. Polis kameraları tarafından havadan ve yerden görüntülenen operasyonda, çaldıkları yakıtları satışa hazırlarken polisi karşısında gören şüphelilerin şaşkın bir şekilde kaldıkları görünüyor. Görüntülerde şahısları kelepçeleyen ekipler, mühürlü tankerlerden çalınarak 10 numara yağ katılıp satışa hazırlanan 6 bin 250 litre yakıtı eliyle koymuş gibi buluyor. Yakıtı tankerden çekmeye yarayan aletlere ve yakıtı taşımada kullanıldığı tespit edilen araçlar polis ekiplerince dikkatle inceleniyor.

Çaldıkları yakıta 10 numara yağ katarak milyonlarca liralık vurgun yaptılar

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar ise sevk edildikleri Körfez Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.