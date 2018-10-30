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Devrilen akaryakıt tankerinden otomatik silahlar çıktı

Etiyopya'da bir trafik kazasına müdahale eden polisler, devrilen akaryakıt tankerine saklanmış yüzlerce silah ve tüfek ele geçirdi.

30 Ekim 2018 Salı 16:29
Devrilen akaryakıt tankerinden otomatik silahlar çıktı

Ulusal medyada yer alan habere göre, Sudan’dan Etiyopya’nın kuzeyine seyahat eden akaryakıt tankeri kazaya karıştı.

Devrilen tankerin şöförüne yardım etmek için olay yerine giden polisler, tanker içerisine saklanmış 97 kalaşnikof tüfek ve bin 291 tabanca buldu.

Kazada yaralanan şöför tedavisinin ardından silah kaçakçılığı soruşturmasından gözaltına alındı.

Silahların, ülkedeki bazı muhalif gruplar için kaçırıldığı veya silah kullanımının yaygın olduğu kuzey bölgelerindeki halka karaborsada satılmak için getirildiği tahmin ediliyor.

İki hafta önce aynı bölgede binden fazla tabanca ve tüfek ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:29
  1. Devrilen akaryakıt tankerinden otomatik silahlar çıktı
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