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Akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet anları kamerada

Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı bıçaklı saldırıya uğrayan pompa görevlisi ağır yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:18
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet anları kamerada

Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda sabaha karşı bıçaklı saldırıya uğrayan pompa görevlisi ağır yaralandı. Polisin gelmesine rağmen pompa görevlisinin bıçaklanmaya devam edildiği dehşet anları ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Olay, İlkadım ilçesi İstasyonu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 05.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Kadir B. (24), daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Kadir B., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan E.G. ise olay yerinde polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından gözaltına alındı.



Dehşet anları güvenlik kamerasında


Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bıçaklı saldırganın pompa görevlisinin arkasından yaklaşarak elindeki bıçağı şahsın vücudunun birçok yerine defalarca sapladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırganın polisin gelmesine rağmen pompa görevlisini bıçaklamaya devam ettiği de görülüyor.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:18
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