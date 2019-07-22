Akaryakıt istasyonun da faciadan dönüldü Denizli’ninPamukkale ilçesinde birakaryakıt istasyonun gösterge tabelası alev aldı.

Denizli’ninPamukkale ilçesinde birakaryakıt istasyonun gösterge tabelası alev aldı. Yangında çalışanlar ve çevredekiler büyük panik yaşarken, tabeladaki yangın istasyona ulaşmadan söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Dokuzkavaklar Mahallesi Denizli- Ankara karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun gösterge tabelasında yangın çıktı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olay çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Başkanlığına bağlı ekipler, istasyona gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği yangın kısa sürede akaryakıtların bulunduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü. Büyük bir facianın önlendiği yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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