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Akaryakıt istasyonu soyguncuları kaçarken paraları düşürdü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümüne giren silahlı, maskeli ve tek tip kıyafetli 4 kişi kasada bulunan 90 lirayı gasp ederek kaçmaya çalıştı- Kendilerine karşı çıkan market görevlisini korkutmak için bir el ateş eden soyguncular kaçarken gasp ettikleri paranın 60 lirasını düşürdü - Polis ekiplerinin çalışması sonucu gaspçılardan 3'ü kısa sürede yakalanırken, soygunda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalar ile giydikleri tek tip kıyafetler ve kuru kafa figürlü plastik yüz maskeleri de ele geçirildi- Gaspçıların borçları nedeniyle soygunu planladıkları ve izledikleri bir internet dizisinden etkilendikleri ortaya çıktı

11 Nisan 2019 Perşembe 01:49
Akaryakıt istasyonu soyguncuları kaçarken paraları düşürdü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümünü soyan ve kaçarken paraların bir miktarını düşüren silahlı, maskeli ve tek tip kıyafetli 4 kişi kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da D-750 Ankara - Bolu kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna plakasız beyaz renkli otomobille gelen 4 kişi ellerinde pompalı tüfekler ve tabancalarla market bölümüne girdi.

Üzerlerinde tek tip kırmızı renkli kapüşonlu kıyafetler ve yüzlerinde kuru kafa figürlü plastik yüz maskeleri bulunan kişiler market çalışanına "Kıpırdama, hareket etme" diyerek kasaya yöneldi.

İçlerinden biri kasada bulunan 90 lirayı alırken bu sırada kendilerine karşı çıkan market çalışanını korkutmak için elinde pompalı tüfek bulunan kişi içeride bir el ateş etti.

- Kaçarken gasp ettikleri 90 lirasının 60 lirasını düşürdü

Marketten koşarak dışarı çıkan soyguncular bu sırada gasp ettikleri paranın 60 lirasını düşürdü.

Geldikleri plakasız otomobile binerek izlerini kaybettiren soyguncular polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin soygunda kullandıkları aracın kiralık olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine aracı kiralayan kişilerin peşine düşen ekipler düzenledikleri operasyonla soygunu gerçekleştiren Yunus E. N, Nurettin T. ve Oğuzhan D'yi kısa sürede yakaladı.

Operasyonda 3 pompalı tüfek ve 2 tabanca ile zanlıların soygunda giydikleri tek tip kıyafetler ve kuru kafa figürlü plastik yüz maskeleri de ele geçirildi.

Ekipler operasyon Çelebi Y'yi de bir süre sonra yakaladı.

- Soygunu planlarken izledikleri internet dizisinden etkilendiler

Zanlılar ilk ifadelerinde maddi sıkıntı ve borç nedeni ile soygunu planladıklarını ve izledikleri bir internet dizisinden etkilendiklerini itiraf etti.

Bu arada zanlılar soygunda kullandıkları kıyafetler ve maskeleri de kısa süre önce Kızılay'daki bir mağazadan aldıklarını belirtti.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde sorguları devam eden 4 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 01:49
  1. Ankara
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  3. Kızılcahamam
  4. polis
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