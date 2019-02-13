Açıklama geldi! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik yapıldı EPGİS tarafından açıklamaya göre; bazı akaryakıt fiyatlarında artışa gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kalorifer yakıtı, Fuel Oil ve Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de fiyat artışına gidileceğini duyurdu. Böylece 14 Şubat tarihi itibarıyla, kalorifer yakıtı fiyatında 9 kuruş, Fuel Oil'de 13 kuruş, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil fiyatında 12 kuruş artış yapıldı.

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