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Açıklama geldi! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik yapıldı

EPGİS tarafından açıklamaya göre; bazı akaryakıt fiyatlarında artışa gidildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
Açıklama geldi! Akaryakıt fiyatlarında değişiklik yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kalorifer yakıtı, Fuel Oil ve Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de fiyat artışına gidileceğini duyurdu.

Böylece 14 Şubat tarihi itibarıyla, kalorifer yakıtı fiyatında 9 kuruş, Fuel Oil'de 13 kuruş, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil fiyatında 12 kuruş artış yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
  1. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
  2. EPGİS

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  • misafirmisafir1 sa önce
    eskiden tüp kuyruğuna muhtacız diye eleştirenler kuru soğan kuyruğunda insanları bekletiyorlar ne acı ne yazık ne vahim. akaryakıtta dışa bağımlıyız anladıkta kuru soğanı üretttiğimiz halde (güya) kuyruğu ne anlama geliyor sormak lazım.
  • Ercan KülcüErcan Külcü4 sa önce
    Abilerim başlıpınız nedir böyleAkaryakıt fiyatlarında depişiklikmişZam demeye korkuyonuz demi.
  • AlperAlper5 sa önce
    Devleti yönetenler,bütün giderlerini halka sarıp,dolgun maaş alıyorlar.Ellerinden Kuran,dillerinde ,islam.Yahu Kuranın neresinde yazıyor,yaşadıkları lüx yaşam,fakir fukaranın vergisiyle?Vergi mükelleflerinin rızası yok,bu yapılan israfa,haram olmazmı o zaman?
  • AbdullahAbdullah5 sa önce
    Patlıcan gibi olmuyor değil mi? Patlıcan biber boşuna zamlanmadı, mazota benzine gelen zamlara bakın.

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