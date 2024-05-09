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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına indirim, zam var mı? Araç sahiplerine bilgi: Artış sonrası İstanbul, Ankara, İzmir'in fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına indirim, zam var mı? Araç sahiplerine bilgi: Artış sonrası İstanbul, Ankara, İzmir'in fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-05-09 21:57:00 - 2024-05-09 21:59:51
Akaryakıt fiyatlarına indirim, zam var mı? Araç sahiplerine bilgi: Artış sonrası İstanbul, Ankara, İzmir'in fiyatı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 9 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Brent petroldeki dalgalanmalar güncel benzin, LPG, motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş hem motorine hem de benzine indirim veya zam olarak etki gösteriyor. Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelmişti. Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki Motorin ne kadar? Benzin kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.65 TL
Motorin litre fiyatı: 40.17 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.56 TL
Motorin litre fiyatı: 40.10 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.84 TL
Motorin litre fiyatı: 42.28 TL
LPG litre fiyatı: 20.82 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.11 TL
Motorin litre fiyatı: 42.48 TL
LPG litre fiyatı: 20.44 TL

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