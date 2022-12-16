Akaryakıt fiyatları değişt: Önce benzin sonra motorine büyük zam! Güncel 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Rusya-Ukrayna savaşıyla brent petrol fiyatlarında dalganlanmaya etki ediyor ve fiyattaki değişimler sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Shell, BP, Opet, TOTAL, PO, BP indirimli Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Araç sahipleri ve milyonlarca vatandaş tarafından brent petrol fiyatlarındaki yaşanan artış sonrasında, araç sahiplerine kötü haber geldi mi? Mazota zam mı geliyor? İndirim var mı merak ediyor. Araç sahipleri bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte 16Aralık 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Petrol fiyatlarının 83 doları görmesinin pompaya yansıması sürüyor. Benzine gece yarısı 1 lira 7 kuruş zam geldi. Bugün de motorin için zam haberi ulaştı. Motorine 17 Aralık 2022 cumartesi itibariyle 2 liraya yakın zam geldi. Bugün petrol fiyatları 81 dolara kadar gerilemiş olsa da zam motorinin litre fiyatına yansıtılacak.
Hafta başında 80 doların altında olan petrol fiyatları yeni haftada 83 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı dün 83,18 doları gördü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş anında pompaya zam olarak yansıdı. Dün gece yarısı benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam yapıldı. Bugün petrol fiyatları 81 dolara kadar gerilemiş olsa da 83 doların etkisi bu kez motorine yansıtılacak.
Zamlı benzin fiyatları kaç lira oldu
Uygulanmaya başlanan zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 18,51 TL’ye, Ankara’da 18,72 TL’ye, İzmir’de 18,71 TL’ye yükseldi.
Motorine 1 lira 70 kuruş zam
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.7 TL zam geldi. Zam 17 Aralık 2022 gününden (bu gece yarısı) itibaren pompaya yansıyacak.
Güncel motorin fiyatları...
Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 21,05 TL, Ankara’da 21,22 TL, İzmir’de 21,30 TL seviyesinde bulunuyor.
Petrol fiyatları kaç dolar oldu?
Dün 78,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 79,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,11 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 81,17 ile 81,42 dolar aralığının direnç, 80,92 ile 80,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Petrol fiyatlarında düşüş başladı
Küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının tetiklediği talep endişeleriyle fiyatlardaki düşüş sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek yıl faiz oranlarını daha da artıracağını belirtirken, dün İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükseltti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.