  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç dalga konusu oldu! "Metin Oktay kalk büyüğün geldi"

CHP’li Kartal Belediyesi emek hırsızlığına devam ediyor

Mete Yarar, Arap ülkesine giren Türk birliklerin kimler olduğunu açıkladı: Şu anda sahaya girmiş durumdalar

Petrol Kuleleri'ndeki o plan: Üs olacak! ABD’ye olası ‘Pasifik Savaşı’ için karar alındı

Cihat Yaycı’dan gündemi altüst edecek açıklama: Çok gizli planlarımız çöp olmuştur

DNA testi sonuçlandı! Korhan Berzeg gizeminde önemli gelişme

Yerde yuvarlandığı anlar tartışmalara neden olan AK Partili isimden flaş karar!

Şimdi daha az kişi bu illetten zarar görecek! Zammın en hayırlısı bu olsa gerek

CHP’den sonra İP’te oturma düzeni vakası

Müjde gibi müjde! Fransızlar 31 yıl sonra Bursa'ya dönme kararı aldı: Artık Bursa'da üretip dünyaya satacaklar
Ekonomi Akaryakıt fiyatlar! 25 Nisan'da Motorine 1 lira indirim sonrası akaryakıtta tabela bu olacak! İşte son liste
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlar! 25 Nisan'da Motorine 1 lira indirim sonrası akaryakıtta tabela bu olacak! İşte son liste

Yeniakit Publisher
2024-04-28 02:04:00 - 2024-04-28 02:05:14
Akaryakıt fiyatlar! 25 Nisan'da Motorine 1 lira indirim sonrası akaryakıtta tabela bu olacak! İşte son liste

Araç kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı: Motorin fiyatlarında bu defa artış değil, indirime gidildi. Yakıt maliyetlerindeki her türlü değişiklik, araç sahipleri tarafından dikkatle izlenmekte. Bu sefer, dizel yakıt kullananları doğrudan etkileyen bir haber var. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların benzin ve motorin fiyatlarına olan etkileri sonrası güncel fiyatlar

MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM MÜJDESİ

Yakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 1 lira 17 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olması beklenmiyor.

EN GÜNCEL YAKIT FİYATLARI

İstanbul
Avrupa Yakası

Benzin: 43.63 TL
Motorin: 41.05 TL
LPG: 22.47 TL
Anadolu Yakası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin: 43.54 TL
Motorin: 40.98 TL
LPG: 21.93 TL
Ankara
Benzin: 44.48 TL
Motorin: 41.94 TL
LPG: 22.37 TL
İzmir
Benzin: 44.72 TL
Motorin: 42.19 TL
LPG: 22.01 TL
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Motorin fiyatlarındaki indirimin ardından, benzin fiyatlarında da bir düşüş olup olmayacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların fiyatları etkilemeye devam edeceğini ifade ediyorlar. Takip eden günlerde yaşanacak gelişmeler, sürücülerin yakıt fiyatları konusundaki beklentilerini belirleyecek.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23