Akaryakıt fiyatlar! 25 Nisan'da Motorine 1 lira indirim sonrası akaryakıtta tabela bu olacak! İşte son liste
Araç kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı: Motorin fiyatlarında bu defa artış değil, indirime gidildi. Yakıt maliyetlerindeki her türlü değişiklik, araç sahipleri tarafından dikkatle izlenmekte. Bu sefer, dizel yakıt kullananları doğrudan etkileyen bir haber var. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların benzin ve motorin fiyatlarına olan etkileri sonrası güncel fiyatlar
MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM MÜJDESİ
Yakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 1 lira 17 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olması beklenmiyor.
EN GÜNCEL YAKIT FİYATLARI
İstanbul
Avrupa Yakası
Benzin: 43.63 TL
Motorin: 41.05 TL
LPG: 22.47 TL
Anadolu Yakası
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Benzin: 43.54 TL
Motorin: 40.98 TL
LPG: 21.93 TL
Ankara
Benzin: 44.48 TL
Motorin: 41.94 TL
LPG: 22.37 TL
İzmir
Benzin: 44.72 TL
Motorin: 42.19 TL
LPG: 22.01 TL
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücülerin günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Motorin fiyatlarındaki indirimin ardından, benzin fiyatlarında da bir düşüş olup olmayacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların fiyatları etkilemeye devam edeceğini ifade ediyorlar. Takip eden günlerde yaşanacak gelişmeler, sürücülerin yakıt fiyatları konusundaki beklentilerini belirleyecek.