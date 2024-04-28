Akaryakıt fiyatlar! 25 Nisan'da Motorine 1 lira indirim sonrası akaryakıtta tabela bu olacak! İşte son liste

Araç kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı: Motorin fiyatlarında bu defa artış değil, indirime gidildi. Yakıt maliyetlerindeki her türlü değişiklik, araç sahipleri tarafından dikkatle izlenmekte. Bu sefer, dizel yakıt kullananları doğrudan etkileyen bir haber var. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların benzin ve motorin fiyatlarına olan etkileri sonrası güncel fiyatlar