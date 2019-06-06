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Akarsuya kapılan çocuğun cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuya kapılan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı

06 Haziran 2019 Perşembe 13:18
Akarsuya kapılan çocuğun cesedi bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuya kapılan kız çocuğunun cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre ilerisinde bulundu.

İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'ndeki Hurman Çayı kenarına dün ailesiyle pikniğe giden ve ırmak kenarında oynarken kardeşinin suya düştüğünü görüp akarsuya atlayan ve bu sırada akıntıya kapılan Fatma Karatut'u (14) arama çalışmaları sabah tekrar başladı.

Jandarma, polis ve AFAD ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı aramalar sonucunda Fatma'nın cesedi olay yerinin 3 kilometre ilerisinde bulundu.

Sudan çıkartılan çocuğun cenazesi bölgenin sarp olması nedeniyle sedyede taşındıktan sonra ambulansla Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı kenarına ailesiyle pikniğe giden Fatma Karatut, dün çay kenarında oynarken kardeşinin suya kapıldığını görüp, akarsuya atlamış, bu sırada kardeşi ağaçların dalına tutunarak sudan çıkmayı başarmış ancak Karatut, debisi yüksek olan suya kapılmıştı. Üç kilometrelik alanda 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarına havanın kararması, bölgenin sarp yapısı ve su debisinin yüksek olması nedeniyle ara verilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:18
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