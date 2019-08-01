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Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası

Yıldız, genç ve büyükler kategorisinde 9 kulüpten 60 sporcunun katıldığı yarışlar tamamlandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:41
Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası

RİZE (AA) - Türkiye Kano Federasyonu tarafından Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda iki gün süren organizasyonda, kadın ve erkeklerde, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde 9 kulüpten 60 sporcu mücadele etti.

Büyük erkekler K1 yarışlarında Mustafa Arda Acar, genç erkekler K1'de Enes Tokgöz, büyük erkekler C1'de Dursun Can Karaduman, genç erkekler C1'de Muhammet Usta, yıldız erkekler K1'de Bahadır Karaduman ve yıldız erkekler C1'de Muhammet Ali Köse birinci oldu.

Büyük kadınlar K1 kategorisinde Gamze Polat, genç kızlar K1'de Melike Topçu, büyük kadınlar C1'de Kader Korkmaz ve genç kızlar C1'de Esra Korkmaz ve yıldız kızlar K1'de Büşra Güdü birinciliğe ulaştı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün boyunca güzel yarışlar izlediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:41
  1. Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası
  2. Ardeşen
  3. Rİze

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