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Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi, sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirler belirlendi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:31
Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi, sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirler belirlendi.
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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