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Akar'ın CHP'li Özel'e açtığı tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bazı beyanlarıyla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine başlandı- Akar'ın avukatları, Özel hakkında, Akar'a karşı "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke düzenlendiğini bildirdi

24 Mayıs 2019 Cuma 17:24
Akar'ın CHP'li Özel'e açtığı tazminat davası

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bazı beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine başlandı.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Akar'ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır, davalı Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner katıldı.

Akar'ın avukatlarından Olgaç, Özel hakkında, davaya konu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlandığını ifade ederek, "Yasama sorumsuzluğu yasama ile sınırlıdır. Davalının konuşmasında Milli Savunma Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak bir kelime kullanılmamış, davacının şahsı hedef alınmıştır." dedi.

Dava konusu iddialara yanıt veren Olgaç, Özel'in beyanlarıyla eleştiri hakkı sınırlarını aştığını belirterek, davanın kabulünü istedi.

- Özel ve avukatının beyanları

Özel'in avukatı Güner ise davaya konu açıklamanın hiçbir yerinde hakaret, iftira ve küfür bulunmadığını, müvekkilinin Akar'ı eleştirdiğini savunarak, "Bu dava, davalıyı kamuoyu önünde cezalandırmak, gözdağı vermek amacıyla açılmış bir davadır. Talep edilen tazminatın miktarı ve kınama kararı verilerek bunun geniş biçimde yayımlanması talebi bu amaçları açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Dava kapsamında bildirdikleri tanıkların dinlenmesini isteyen Güner, davanın reddini talep etti.

Duruşmada söz alan Özgür Özel de bunun siyasi bir dava olduğunu, Hulusi Akar'ın, emekli ikramiyesinin dört katı yüksekliğinde bir rakamı tazminat olarak talep ettiğini, manevi tazminat davalarında tazminat ödeyenin fakirleşmemesi, alanın ise zenginleşmemesi gerektiğini söyledi.

Özel, "Ben, bu bedelin davaya dikkati çekmek için talep edildiği kanaatindeyim. Bütçe görüşmeleri siyasi denetimin bir unsurudur, doğrudan bir gensoru niteliğindedir. Bakanlar bu görüşmeler sırasında hesaba çekilir." diye konuştu.

Özel, dava konusu edilen eleştirilerinin görevle ilgili olduğunu, sataşma bulunmadığını savundu.

Hakim Tamer Pamuk, taraflara delillerini sunmaları amacıyla iki hafta süre vererek duruşmayı erteledi.

Özgür Özel, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dava hakkında bilgi vererek, "Yargılanan muhalefet hakkıdır. Hulusi Akar bundan sonra bütçeye gelsin, kimse soru soramasın, eleştiremesin, dikensiz gül bahçesinde demokrasicilik oynasınlar. Buna teslim olmadığımız için yargılanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Dava dilekçesi

Dava dilekçesinde Akar'ın, 2015-2018 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı, devamında emekli olarak 9 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanı olarak atandığı ve bu görevini halen sürdürdüğü belirtilmişti.

Özel'in, 19 Kasım 2018'de bir televizyon kanalının ana haber bülteni ile 17 Aralık 2018'de TBMM Genel Kurul çalışması sırasında Akar hakkında fevkalade ağır hakaret ve iftira mahiyetinde söylemlerde bulunduğu kaydedilen dilekçede, 500 bin lira manevi tazminatın yanı sıra Özel'in "kınanması" ve bu kararın tirajı en büyük iki gazetede yayımlanması talep edilmişti.

Akar'ın avukatının beyanında geçtiği şekilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, davaya konu sözlerle Hulusi Akar'a yönelik "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 13 Mayıs 2019'da Özgür Özel hakkında fezleke düzenlediği ve fezlekenin, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 17:24
  1. Hulusi Akar
  2. manevi tazminat davası
  3. Özgür Özel

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