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Hulusi Akar'ın asker alışkanlığı! Sahneye çıkınca... Dikkat çeken detay

Eski Genelkurmay Başkanı, yeni kabinede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Külliye'de bakanlığı açıklanırken 'hazır ol'da bekledi.

10 Temmuz 2018 Salı 11:52
Hulusi Akar'ın asker alışkanlığı! Sahneye çıkınca... Dikkat çeken detay

Dün Külliye'de akşam saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı.

Erdoğan kabinenin açıklanması sırasında bütün bakanları tek tek çağırarak tanıttı. Bakanlar yan yana dizilerek basın mensuplarının karşısına çıktı.

ERDOĞAN'IN ANONSUYLA BAKAN OLARAK BASININ KARŞISINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olduğunu anons etti. Basın mensuplarının karışına çıkmak için diğer bakanların yanına geçen Akar hazır ol'a geçerek bekledi. 64 yaşındaki Akar'ın askerlik hayatı boyunca yaptığı bu hareketi burada da tekrarlaması Reuters objektiflerine yansıdı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:52
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