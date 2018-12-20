Akar’ı eleştiren CHP’liler her zoru gördüklerinde sıvıştılar! Akar’ın tırnağı bile olamazsınız

15 Temmuz’da başına silah dayanmasına rağmen FETÖ’cü hainlere direnen Orgeneral Hulusi Akar’a hakaret üstüne hakaret eden CHP’liler, silahla imtihan oldukları her olayda hem kimliğini hem de ahlaki değerlerini ayaklar altına almalarıyla tanınıyor. Org. Akar’a kin kusan CHP’lilerin partidaşlarından Öztürk Yılmaz, Musul’daki DEAŞ baskınında korkarak kendisini ‘Muhasebeci Kenan’ olarak tanıttı, Hüseyin Aygün PKK tarafından alıkonulduktan sonraki açıklamasında teröristlere, “Saygılı çocuklardı” dedi, Kemal Kılıçdaroğlu ise Diyarbakır’da hendekçi hainlerden “Barikat kuran arkadaşlar” diye bahsetti.

Darbeci olmayan askere kin kusuyorlar

15 Temmuz’da 251 vatan evladını şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbecilerinin başına silah dayamasına rağmen darbe bildirisine imza atmayan ve teslim olmalarını söyleyen dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ı hedef alan CHP’liler, silahla imtihan oldukları her olayda rezil tavır sergilemeleriyle biliniyor. TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik alçak ifadeler kullanan CHP’li Özgür Özel’in partidaşları, silahı görünce rezil tavır sergiliyor.

CHP’nin ‘muhasebeci Kenan’ı

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu olduğu 2014 yılında DEAŞ baskınına uğrayan CHP’li Öztürk Yılmaz, teröristlere karşı dik duramadı. Öztürk Yılmaz, konsolos olarak bir özel harekat polisini işaret etti. Yılmaz, kendisini ‘Muhasebeci Kenan’ olarak tanıttı. Yılmaz bu korkaklığın ödülü olarak 2015’te CHP’den Ardahan Milletvekili yapıldı.

Dağa kaçırılan CHP’liye göre teröristler ‘saygılı çocuklar’

Bir diğer CHP’li Hüseyin Aygün de silahı görünce omurgasızlaşanlardan. CHP’nin 24. Dönem Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 2012 yılında Tunceli’de aracını silah tehdidiyle durduran uzun namlulu silahlı ve sivil kıyafetli 2 PKK’lı tarafından dağa kaçırıldı. Aygün, 48 saat sonra serbest bırakıldı. CHP’li Aygün, yaptığı ilk açıklamada teröristlere güzellemeler düzerek, “Çok saygılı çocuklardı. Sarıldılar, öptüler. ‘Buradaki kardeşlerini unutma abi’ dediler” dedi.

CHP’li Aygün eli silahlı hainlerden şöyle bahsetti: “Bana karşı zor kullanılmadı. Normalde direnebilirdim, gönüllü gitmeyi kabul ettim. Sabah uyandığımızda Bahoz Erdal’ın aradığını, ‘güvenlik en üst seviyeye çıkarılsın ve kılına zarar gelmesin’ diye talimat aldıklarını ilettiler. Çok saygılı çocuklardı. Beni dost bir milletvekili olarak gördüklerini söylediler. Eylemin amacına ulaştığını bildirip bıraktılar. Giderken sarıldılar, öptüler. ‘Burada bulunan kardeşlerini unutma abi’ dediler.”

Hendekçi teröristler Kılıçdaroğlu’nun ‘arkadaşlar’ı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 15 Temmuz gecesi havalimanındaki tankları görünce, o bölgeden kaçmış ve geceyi Bakırköy’de geçirmişti.

Kılıçdaroğlu’nun eli silahlı teröristlere yaklaşımı da oldukça manidar. Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı eski Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar’a hadsiz ithamlarda bulunan partinin başındaki Kılıçdaroğlu, 2015 yılında hendekçi teröristleri “arkadaş” ilan etti. Teröristlerin kazdıkları çukurlarla Güneydoğu şehirlerini yaşanmaz hale getirdiği, güvenlik güçlerine kurşun sıkarak vatan evlatlarını şehit ettiği dönemde Diyarbakır’a ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, hendekçi teröristlerle ilgili “Barikat kuran arkadaşlar” ifadesini kullandı.

CHP’lilerin terörist ziyaretleri

Org. Hulusi Akar’ın bazı yazar ve edebiyatçılara yönelik ziyaretlerine dil uzatan CHP’liler, hainlerin ayağına giderek ziyaretler gerçekleştiriyor. CHP’de tam 24 milletvekili KCK’lı, DHKP-C’li, PKK’lı 81 terörist ile cezaevlerinde baş başa görüştü. Kılıçdaroğlu terörist ziyaretlerine ilişkin, “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik DHKP-C’liye de gittik” itirafında bulundu. CHP’den vekil olduğu dönemde Şafak Pavey, PKK soruşturmasıyla cezaevine atılan HDP’li Ahmet Türk’e “hasta ve yaşlı” olduğu gerekçesiyle iki kez ziyaret gerçekleştirdi. CHP’nin demirbaşı Sezgin Tanrıkulu ve rezidans solcusu Gamze Akkuş İlgezdi, YPG/PKK saflarında çatışırken Suriye’de ölen terörist Aziz Güler’in cenaze törenine katıldı, gözyaşı döktü. CHP’li 17 vekil, cezaevindeki HDP/PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın ayağına giderek ziyarette bulundu.