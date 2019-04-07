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Akar:"(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın"

07 Nisan 2019 Pazar 19:36
Akar:"(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın"
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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:36
  1. MSB Akar

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