Akardere köyüne 8 bin 800 adet ceviz fidanı dikildi

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde meralık alana Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dikilen gelir getirici ağaç türü ceviz sertifikaları Vali Ekrem Canalp tarafından törenle dağıtıldı.

Akardere köyünde gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce dikimi yapılan aşılı ceviz fidanının sertifikaları, Vali Ekrem Canalp’in katılımları ile gerçekleştirilen törenle dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sertifika dağıtım töreninde halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

Şenlik havasında geçen sertifika dağıtım töreninde daha öncekilerle birlikte toplam 762 dönüm alana 8 bin 800 adet fidan dikimi yapıldı. Dikimi yapılan ceviz fidanlarından Akardere köyünde yaşayan 175 aile faydalanacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sertifika dağıtım ve ceviz fidanı dikim töreninin ardından Süloğlu ilçesinde açılan Millet Kıraathanesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.