0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Akar'dan vatandaşlara sükunet çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehit cenazesinin ardından uğradığı saldırı sonrası getirildiği evin etrafındaki vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu- Akar:- "Bugün burada bir evladımız şehit oldu. Onunla ilgili gerekli töreni yaptık, vazifemizi yaptık. Onun şehit olduğu yerde şu anda silahlı kuvvetlerimiz, onun silah arkadaşları o dağları, tepeleri, oradaki teröristlere dar ediyorlar. Hiçbir şekilde Yener'in kanını yerde bırakmayacağız"

21 Nisan 2019 Pazar 16:09
Akar'dan vatandaşlara sükunet çağrısı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırı sonrası getirildiği evin etrafındaki vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit için kılınan cenaze namazı sonrası uğradığı saldırının ardından getirildiği eve geldi.

Polis arabasının hoparlöründen evin çevresinde toplananlara seslenen Akar, vatandaşları sakin olmaya davet etti.

Şehit Yener Kırıkcı'ya Allah'tan rahmet dileyen Akar, şöyle konuştu:

"Çubuk, yiğit insanların olduğu, şanlı tarihi olan bir yer. Sizler gerçekten son derece bilgili, görgülü, yetişmiş insanlarsınız. Sizin şanlı bir tarihiniz var. Bugün burada bir evladımız şehit oldu. Onunla ilgili gerekli töreni yaptık, vazifemizi yaptık. Onun şehit olduğu yerde şu anda silahlı kuvvetlerimiz, onun silah arkadaşları o dağları, tepeleri oradaki teröristlere dar ediyorlar. Hiçbir şekilde Yener'in kanını yerde bırakmayacağız. Silahlı kuvvetler elinden gelen her şeyi yapıyor. Arkadaşlarım, Yener'in mekanı cennet olsun, Allah anasına, babasına, sizlere, silahlı kuvvetlere sabır versin. Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz simdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener'in evine gidiyoruz."

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve giren Akar, bir süre içeride kaldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya eşliğinde evden çıktı.

Zırhlı araca bindirilen Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri gözetiminde bölgeden uzaklaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 16:09
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soğuk ve yağmura rağmen 23 Nisan etkinliklerine katılarak hem yarıştılar, hem de eğlendiler
    1. Soğuk ve yağmura rağmen 23 Nisan..
    2. Suriye’nin El Bab kentinde patlama
    3. El Bab'da patlama!
    4. Ekrem İmamoğlu Maltepe mitinginde..
    5. ‘Akademisyen Anne ile müzikli oyunlar
    6. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    7. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
    8. Rusya, Suriye toprağını kiralıyor
    9. Aksaray'da "Turizm Haftası"..
    10. "Umarım bu tür provokasyonlardan..
    11. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    12. Katliamlara karşılık onlarca vatandaş,..
    13. Mazıdağı’nda satranç turnuvası heyecanı
    14. Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor..
    15. Keneden ölen kişinin annesi de..
    16. TBMM'de gündem 23 Nisan
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sri Lankalı..
    18. Başakşehir Spor Ligi’nde kupa coşkusu
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. Beşiktaş, 4 önemli eksikle Sivas'a..
    21. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    22. Medel için resmi açıklama geldi!
    23. Akar'dan vatandaşlara sükunet çağrısı
    24. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    25. Şehit annesi: “Sizler de benim..
    26. Sağlıklı gebelik için dikkat edilmesi..
    27. AK Parti heyeti Cumhur İttifakı’nın..
    28. Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale..
    29. Avrupa'dan Sri Lanka'daki kilise ve..
    30. Rusya Suriye’nin Tartus limanını 49..
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...